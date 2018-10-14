Гомельчане о приезде Лукашенко в город: Это просто бред какой-то 6 14.10.2018, 11:30

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Жители Гомеля назвали подготовку визита диктатора «беспределом».

К визиту в город Лукашенко гомельские власти не нашли ничего лучше, как в очередной раз переложить плитку в центре города. Пока орудуют машины спецтехники, горожане вынуждены всячески подстраиваться под сложившуюся ситуацию.

Какую реакцию подготовка городских властей к приезду президентов вызвала у гомельчан — смотрите в видеоопросе gomel.today.