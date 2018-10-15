Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников 15.10.2018, 17:35

Денис Пак

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дениса Пака и Сергея Гайсина отметили за вклад в создание отечественных автомобилей.

Глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены госнаградами. Пак удостоился медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин — Ордена Александра Невского. Президентский указ о награждении опубликован на портале правовой информации, пишет РБК.

Из документа следует, что оба чиновника награждены «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей».

Помимо Пака и Гайсина госнаград с такой же формулировкой удостоены еще 18 человек. В основном это сотрудники Минпромторга и НАМИ.

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» с 2013 года реализует проект «Кортеж». В рамках проекта на единой модульной платформе создаются лимузин, внедорожник, седан и минивэн представительского класса. Президентский лимузин проекта «Кортеж» Путин впервые опробовал на инаугурации 7 мая 2018 года. В конце августа глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что первые поставки автомобилей семейства Aurus проекта «Кортеж» начнутся в следующем году.

В прошлый понедельник, 8 октября, Пак и Гайсин пострадали в инциденте с участием Кокорина и Мамаева в одном из кафе в центре Москвы. Видеозапись произошедшего появилась в Сети. На кадрах видно, что группа молодых людей завязывает конфликт с чиновниками, после чего один из них получает удар стулом в голову. Пострадавшим оказался Денис Пак, чиновнику понадобилась госпитализация. Кроме того, за 40 минут до инцидента футболисты вместе с сопровождавшими их молодыми людьми избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, сделавшего им замечание. Водителя также госпитализировали.

В настоящее время футболисты арестованы на два месяца. Им вменяют ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).