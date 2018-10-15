РПЦ разорвала отношения с Константинополем 35 15.10.2018, 19:55

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Соответствующее решение принято на заседании синода РПЦ в Минске.

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, сообщил на брифинге после окончания синода в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, передает ВВС.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в скором будущем планируется создать в Украине.

11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ 17 века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдицию были переданы территории нынешней Украины.

Отметим, синод Русской Православной Церкви, организованный сейчас в Минске, является нелегальным, так как был аннулирован документ 17 века о главенстве Москвы над Киевской митрополией (тогда в ее состав входилa территория современной Беларуси).

Таким образом, с точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Беларуси. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию.

Заседание синода продлилось больше шести часов. Оно проходило за закрытыми дверями, и пресса все это время ожидала брифинга на улице. Начиная с четырех часов вечера из здания епархии несколько раз выходил человек и объявлял, что брифинг откладывается. «В девятый раз говорю: готовность номер один» - говорил журналистам представитель епархии, но брифинг не начинался.

Напомним, в апреле этого года две украинские церкви - автокефальная церковь и церковь Киевского патриархата - обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о независимости.

Эту просьбу поддержали своими обращениями президент и парламент Украины.

Ожидается, что в новую церковную структуру войдут члены двух церквей, а также желающие присоединиться к ним иерархи Московского патриархата - структурной части РПЦ.

Ранее Константинополь отправил на Украину двух своих экзархов, которые должны были готовить решение о даровании автокефалии. После этого РПЦ объявила о частичном разрыве отношений с Константинополем.