Как очередному премьеру Беларуси включили «заезженную пластинку» про зубочистки 2 16.10.2018, 21:15

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Диктатор акцентировал внимание нового премьера на импортозамещение. Когда мы это уже слышали?

«Салiдарнасць» показала, как Лукашенко и его премьеры «борются» с импортозамещением.

Ноябрь, 2010 год. Премьерство Сергея Сидорского

Лукашенко: «В будущей пятилетке импортозамещение станет одной из важнейших задач. Образно говоря, хватит возить зубочистки, когда у нас леса хватает. Мы умеем делать все, технологии нам известны».

Ноябрь, 2013 год. Премьерство Михаила Мясниковича

Лукашенко: «В каждом магазине должен лежать белорусский продукт: от салфеток до мяса и молока. Больше разговоров на эту тему быть не может! Не дай Бог кто-то из контрольных органов зайдет в магазин и там не будет белорусского – пеняйте сами на себя».

Май, 2015 год. Премьерство Андрея Кобякова

Лукашенко: «Почему при наличии такого производства холодильников, мы ввозим этот хлам из-за рубежа? Чем хуже наш холодильник? Мы положили телевизионное производство».

Октябрь, 2018 год. Премьерство Сергея Румаса

Лукашенко подчеркнул, что белорусским предприятиям надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и производить по импортозамещению все необходимое:

— Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики. Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение — очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие.