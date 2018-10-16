Диктатор снова плачет 6 16.10.2018, 22:10

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Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд.

Минское «Динамо» дома проиграло московским одноклубникам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:3.

Поражение стало для белорусского клуба седьмым кряду и девятым в последних 10 поединках.

Первый период встречи прошел без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками: голы на свой счёт записали Денис Осипов и Вадим Шипачев. На 55-й минуте Микс Индрашис вывел гостей вперед, а гол Андрея Алексеева в пустые ворота поставил точку во встрече.

Таким образом, «зубры» проиграли седьмой матч подряд и установили новый антирекорд по своим поражениями в лиге. Команда Горди Дуайера продолжает занимать последнее место в таблице Западной конференции. На счету «зубров» 11 очков после 18 матчей.

Как ранее сообщал Charter97.org, министр внутренних дел и глава наблюдательного совета «Динамо» Игорь Шуневич перед стартом сезона КХЛ приказал хоккеистам выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Теоретические шансы минчане еще не утратили, однако такое положение дел вряд ли позволит белорусским хоккеистам пробиться в плей-офф.

Отметим, сегодня Лукашенко на встрече с Румасом вновь прошелся по белорусским футболистам, сравнив их игру с выступлением хоккеистов минского «Динамо».

«Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — негодовал диктатор.

Лукашенко лично курирует хоккей в Беларуси, однако «успехи» в этом виде спорта, в который вброшены миллиарды долларов, схожи с «успехами» в управлении страной. В мае сборная Беларуси по хоккею продемонстрировала на Чемпионате мира в Дании худший результат за всю суверенную историю и вылетела в низший дивизион.