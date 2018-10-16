Лукашенко – Румасу: В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда 14 16.10.2018, 15:23

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Фото: Ilya Pitalev/ТАSS

Диктатор снова переключился на спорт.

Лукашенко обратил внимание Сергея Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия дополнительных мер для развития данного вида спорта в стране, сообщает пресс-служба правителя.

«Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — сказал диктатор.

Он привел в пример состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы, который завершился ничейным счетом.

«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши — как всегда. Очень жаль», — приводит слова Лукашенко его официальный сайт.