Экономист: У Лукашенко снова возникла идея-фикс 29 18.10.2018, 8:59

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Источник: caricatura.ru

Правительству Беларуси лучше дружно подать в отставку.

На встрече с премьер-министром Сергеем Румасом 16 октября Лукашенко включил «заезженную пластинку» про импортозамещение. Правитель подчеркнул, что белорусским предприятиям надо «перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и производить по импортозамещению все необходимое».

В это же время, эксперты Евразийского банка посоветовали Беларуси уходить от доллара по примеру России.

Как эти «ноу-хау» скажутся на экономике нашей страны и имеют ли они смысл? На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил известный экономист Лев Марголин:

- Знаете, а ведь мантра Лукашенко про импортозамещение гораздо старше российской. В России об этом заговорили после введения санкций в 2014-ом году, а у Лукашенко эта идея-фикс возникла еще в начале 2000-ых годов. Отмечу, что идея импортозамещения бредовая. Нельзя выпускать все, что Бог на душу положит.

Есть такое понятие, как международное разделение труда. То есть, что-то у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Нормально явление, когда страна экспортирует то, что у нее получается хорошо и импортирует то, что лучше получается у кого-то другого.

К сожалению, Лукашенко этого не понимает, поэтому переодически возникают идеи своего телефона, автомобиля и так далее. Они регулярно появляются и исчезают. Его вдохновляет, когда кто-то прибегает к нему с очередной идеей выпускать что-то вместо импортного. Подчеркну, что это бред.

- С импортозамещением ситуация ясна, а возможна ли дедолларизация белорусской экономики про которую говорит Евразийский банк?

- Что же касается дедолларизации, то это уже действительно российское ноу-хау. После того, как Америка ввела в отношении них санкции и есть вероятность введения новых, то в России возникла идея-фикс: избавиться в международных расчетах от доллара.

Занимающая ведущее место в Евразийском банке Россия использует его в качестве рупора, тарана, чтобы внедрять свои идеи в страны-сателлиты.

Опять-таки, из этого вряд ли что-то получится. В Беларуси, конечно, можно рассчитываться без долларов. Хотя это не будет выгодно нам, потому что ни российская, ни белорусская валюты особой устойчивостью не обладают. Поскольку между поставкой товара и расчетом проходит какое-то время, то кто-то окажется в выигрыше, а кто-то в проигрыше.

Но это, по крайней мере, теоретически возможно в расчетах между Россией, Беларусью, Казахстаном. В остальных же международных расчетах это практически невозможно. Об этом хорошо сказал в свежем интервью бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич, «для того, чтобы проводить расчеты в какой-то национальной валюте нужно, чтобы она хотя бы лет пять доказывала свою устойчивость».

Ведь для каждого конкретного поставщика это достаточно критично. Например, я поставил какие-то товары на миллион долларов, то хочу и получить за них миллион долларов. Если же мы договоримся рассчитываться, скажем, в российских рублях, это будет, условно говоря, по нынешнему курсу - 68 миллионов рублей. К моменту оплаты эти 68 миллионов российских рублей превратятся в 900 тысяч долларов. Выходит, что я потерял 100 тысяч долларов на пустом месте.

В общем, уговорить кого-то рассчитываться в рублях будет очень сложно. Идея дедолларизации, как впрочем и идея импортозамещения, обречены на провал.

- На ваш взгляд, как дедолларизация может сказаться на курсе белорусского рубля?

- Я думаю, что никак. Для курса белорусского рубля гораздо более важны вопросы погашения и обслуживания кредитов, которые брались в свободно конвертируемой валюте. Если придется выкупать валюту, брать кредиты и размещать облигации под высокий процент, то это может серьезнее сказаться на курсе белорусского рубля, чем какая-то мифическая дедолларизация.

- Насколько адекватны заявления диктатора про импортозамещение в ситуации, когда в наших магазинах, к примеру, продают картофель из Эквадора?

- Знаете, как-раз импортозамещение картофеля или яблок вещь довольно-таки реальная. Другое дело, что пока у нас нет нормальной экономики, где действуют свободные рыночные механизмы, то мы так и будет импортировать из Эквадора вместе с бананами картофель, а из Польши — яблоки.

Хотя, недавно ведь появилась информация, что в Калинковичском районе на предприятия прислали разнарядку о том, чтобы работники предприятий покупали яблоки местного производства.

Казалось бы, почему не произвести импортозамещение и не поставить яблоки в белорусские супермаркеты. Ответ прост, для этого нужно потрудиться! Чтобы яблоки были сортовыми, калиброванными по размеру, имели вид, как у тех же польских яблок. Но проще же использовать административные методы и в конкретном Калинковичском районе, и в целом по стране. Запретить импорт и сказать - «Купляйце беларускае!»

В общем, это мы уже неоднократно проходили и никакого толку из этого нет.

- Какой бы вы дали совет правительству Беларуси в этой ситуации?

- Знаете, советы белорусскому правительству давать бесполезно, потому что, к сожалению, оно мало что решает. Есть человек, который решает все и если он считает, что нас «спасет импортозамещение», то так и будет считать, потому что на седьмом десятке человека уже не перевоспитаешь.

Если правительство само себя уважает, то они должны осознать, что нужно менять стратегию экономического развития, а если не получится, то всем дружно подать в отставку. Я думаю, что они этого, к сожалению, не сделают.