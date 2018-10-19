Отпуск осенью: 5 лучших мест для отдыха 19.10.2018, 12:03

Осень дарит нам дополнительные возможности и новые места.

Лето закончилось, а сезон путешествий продолжается. Осень дарит нам дополнительные возможности и новые места, которые точно обеспечат захватывающие впечатления, сообщает tv.ua.

Исландия

Уникальная страна, где всегда есть, что посмотреть и пофтографировать. Водопады, ледники, северное сияние и местами будто нетронутая никем природа. Рекомендуется вооружиться непромокаемой одеждой и спортивной обувью, а теплый свитер удобно купить в самой Исландии – здесь продается одежда из натуральной овечьей шерсти. А еще бывалые путешественники советуют заблаговременно арендовать авто.

Исландия – страна дорогая, путешествие для одного человека на 10 дней обойдется примерно в 2000 евро, так что лучше посещать ее большой компанией.

Доломитовые Альпы в Италии

Считаются одним из самых красивых мест на планете, прогулки здесь растягиваются на часы, ведь невозможно не останавливаться каждых пять минут, чтобы достать фотоаппарат! В Альпах находятся великолепные озера Байесу, Карецца и Доббьяко, канатная дорога Фреччия, осилив которую можно отдохнуть в ресторане с видом на долину, известная деревня Санта-Магдалена. Комфортный отпуск в Альпах обойдется одному человеку в 1500 евро.

Отличный вариант для тех, кто не привык планировать отдых – ведь полететь в Иорданию реально с минимумом документов. Виза для украинцев оформляется в аэропорту. А за ним – неповторимый город Петра, памятник архитектуры, вырубленный прямо в скалах более 2000 лет назад, дворец Эль-Хазнех и храм Ад-дэйр. Многие туристы едут в Иорданию по путевкам, цена которых колеблется от 400 до 1500 долларов в зависимости от отелей и экскурсий.

Рига

Рига не так популярна, как раскрученные европейские города, поэтому не придется стоять в утомительных очередях с другими туристами, чтобы посмотреть город. Осенью здесь благоприятная погода с температурой 15-17 градусов по Цельсию. Рига считается романтическим городом, куда обязательно должны отправиться влюбленные. Еще один плюс: не потребуется тратить большие деньги, поездка на двоих обойдется вам в 500 евро.

Финляндия

Нетривиальное и оригинальное путешествие, заинтересованы? Скандинавский полуостров осенью превращается в настоящую сказку, здесь вас ждут десятки озер, острова, леса, одних только национальных парков насчитывается четыре десятка! Не забудьте взять с собой много теплой одежды, пуховик и непромокаемую куртку, чтобы отдых был комфортным.