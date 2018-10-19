Испания может обойти Японию по продолжительности жизни и занять первое место в мире 19.10.2018, 12:33

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Сейчас главные долгожители планеты в среднем живут по 83,7 года.

К 2040 году Испания выйдет на первое место в мире по продолжительности жизни – ожидается, что испанцы будут жить 85,8 лет против сегодняшних 82,8. Сейчас главные долгожители планеты – это японцы, которые в среднем живут по 83,7 года, испанцы пока на 4-м месте, пишет euro-pulse.ru.

Мировое лидерство по долгожительству испанцам предрекают ученые из Вашингтонского университета, которые спрогнозировали изменения средней продолжительности жизни для 195 стран мира (исследование опубликовано в научном журнале The Lancet). Они оценили, как будет меняться смертность по 250 причинам – от вирусных инфекций до проблем, вызванных неправильным питанием и образом жизни. Помимо заболеваний они рассматривали несчастные случаи, травмы и другие неестественные причины. При составлении прогноза они также учитывали, как часто граждане той или иной страны обращаются за медицинской помощью и какой там уровень образования в среднем.

В мире, по их подсчетам, ожидаемая продолжительность жизни к 2040 году в среднем вырастет с 73,8 до 77,7 лет. При этом все чаще причиной смерти будут становиться болезни, связанные с образом жизни (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, в определенной мере рак), а не инфекционные. Сейчас в десятку самых распространенных заболеваний с летальным исходом входят 4 неинфекционных заболевания, а в 2040 году их будет 8 из 10. Например, в Испании, по прогнозу исследователей, через 22 года главной причиной смертности станет курение, а в России – сердечно-сосудистые заболевания.

Причина долгой жизни в Испании – в образе жизни, считают авторы исследования. Средиземноморская диета испанцев богата овощами и рыбой; кроме того, испанцам удается достаточно двигаться и снижать уровень стресса. Другая важнейшая причина – это доступность хорошей медицины в стране.