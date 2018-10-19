Лукашенко: Cтремление молодежи получить образование за рубежом тревожит 39 19.10.2018, 15:17

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Диктатор испугался «утечки мозгов».

Лукашенко заявил сегодня во время общения со студентами гродненских вузов, сообщает БелТА.

«Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит — это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, этот вопрос тревожит даже не только с той точки зрения, что люди хотят учиться за границей.

«Хуже, если талантливые молодые люди, во-первых, уедут за рубеж, получив образование здесь, а во-вторых, если они там получат образование и там останутся, - пояснил он. - Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет - не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше».

Лукашенко констатировал, что попасть в высший эшелон общества за рубежом невозможно. «Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, - подчеркнул Александр Лукашенко. -

Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, - это не проблема для государства. Но все равно я хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь».