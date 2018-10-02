«Бархатная революция» пробудила армянскую диаспору ото сна 1 2.10.2018, 10:57

Армяне из разных уголков мира думают о том, как помочь cвоей стране.

“Бархатная революция” в Армении разбудила представителей диаспоры, они хотят помочь развитию страны, сказал президент Ассамблеи армян Европы Каро Акопян.

По его словам для качественного изменения отношений между Арменией и диаспорой созданы все возможности, пишет sodrugestvo.info.

“Пришло время, когда необходимо пересмотреть отношения Армения — диаспора, поставить их на реальную основу, чтобы они служили развитию страны”, — сказал Акопян.

По его словам, революция стала поводом для того, чтобы диаспора проснулась ото сна. Армяне из разных уголков мира думают о том, как помочь Армении.

При этом он обратил внимание, что сейчас диаспора похожа на корпорацию с представительствами в разных странах, с общей численностью 5-7 миллионов человек. Но нет того ядра, которое упорядочит работу различных структур.

“Нужно найти средство, чтобы это гигантское “предприятие” могло работать”, — сказал Акопян.

По его словам, долгие годы до этого министерство диаспоры не занималось этим вопросом, ограничиваясь локальной работой в сферах культуры и образования. Министерство должно заняться созданием этого ядра, которое упорядочит и поставит работу диаспоры на нужные рельсы.

Президент Ассамблеи армян Европы считает, что нужно создать определенную базу из людей, которые выразят готовность помочь стране. Они должны выбрать представительский орган, имеющий право говорить от имени диаспоры.

В нынешних условиях, по его словам, подавляющее большинство диаспоры доверяет новым властям Армении и готово сотрудничать с ними.

Касаясь возможных инвестиций, Акопян отметил, что ставку нужно делать не на отдельных богатых армянах, а на средний класс, который также готов инвестировать в Армению.

По его словам, в начале сентября Ассамблея армян Европы в связи с новой ситуацией в Армении провела в Кельне конференцию с участием представителей диаспоры из 10 европейских стран – “Новая Армения – новая диаспора”.

Обсуждались три основных вопроса – отношения внутри диаспоры, отношения диаспора-Армения (как использовать возможности диаспоры для блага Армении), Армения – ЕС (как содействовать сотрудничеству Армения-ЕС, будучи европейской структурой и гражданами ЕС).