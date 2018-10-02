Лукашенко утвердил новый план по «оздоровлению» колхозов 10 2.10.2018, 21:11

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Директора теперь могут получить 25% акций.

Александр Лукашенко 2 октября подписал указ № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», сообщает пресс-служба диктатора.

Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций. Ключевые посылы были утверждены на совещании в июле.

Указом исключается проведение судебной процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных колхозов. Предусматривается прекращение в отношении включенных в перечни таких организаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.

Кроме того, закрепляется право работников (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) на сохранение трудовых отношений в сельхозорганизации, передаваемой в аренду или доверительное управление, на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.

Предусмотрено также увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора; заключение мирового соглашения с кредиторами об изменении порядка исполнения обязательств; предоставление отсрочки по обязательствам, не рассмотренным в рамках заключения мирового соглашения, на 3 года и рассрочки на 5 лет. При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена до 1,5% годовых, говорится в сообщении.

Указ содержит нормы об эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или их передачи в ОАО «Агентство по управлению активами» по решению главы государства; передачи участниками хозяйственного общества акций в собственность кредитора, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности.

На все колхозы, находящиеся в процедуре банкротства или попадающие под нее, распространяются инструменты антикризисного управления. В их числе — конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска; внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйственной организации.

Кроме того, предполагается передача имущественного комплекса предприятия в аренду без его государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества; предоставление покупателям капитальных строений земельных участков, на которых расположены данные строения, без проведения аукционов; безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению главы государства.

«Это правильно, стимулирующий фактор, — говорил вице-премьер Михаил Русый. — Это нелегкий труд — лет пять надо пахать очень хорошо. Разве страна от этого потеряет, если мы найдем эффективного собственника, его простимулируем, а он нам будет давать выручку?»

В настоящее время работа по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций проводится по указу от 4 июля 2016 года № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Указ распространяет свое действие на колхозы, неплатежеспособность которых на 1 июля 2016 года приобретала или имела устойчивый характер. В процедуру досудебного оздоровления постановлением правительства определены 323 сельхозорганизации (всего в Беларуси работают около 1,3 тыс.). По данным на июнь текущего года, эту процедуру проходили 283 организации (40 не осуществляют свою деятельность в связи с присоединением, продажей или безвозмездной передачей).