Фиаско: худшая команда КХЛ разгромила Минское «Динамо» 23 20.10.2018, 16:22

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Фото: ХК "Динамо-Минск"

Лукашенко пьет валидол?

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" разгромила минское "Динамо" (6:0), пишет "Прессбол". "Сибирь" занимает последнее место в КХЛ.

СИБИРЬ — ДИНАМО Мн — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

НОВОСИБИРСК. ЛДС "Сибирь". Начало — в 13.30.

СИБИРЬ: Тэйлор; Логинов — Алексеев, Саюстов — Дугин — Бертран; Морозов — Демидов, Казаков — Комаров — Михайлов; Наумов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шаров; Пешехонов — Бодров — Ткаченко; Пиганович (к), Пелтола.

ДИНАМО: Энрот (Карнаухов, 28.37); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Осипов, Дроздов — С.Костицын (к) — А.Костицын; Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Артемов — Волков — Когалев; Евенко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Саюстов (0.19). 2:0 — Ткаченко (Пешехонов, Бодров, 1.42). 3:0 — Бодров (Алексеев, Игнатович, 19.12 — бол.). 4:0 — Демидов (28.37). 5:0 — Романцев (33.45 — мен.). 6:0 — Логинов (Пелтола, 36.49 — бол.).

Напомним, ранее диктатор заявлял о том, что сильно переживает за неудачи минской команды, именно по этой причине он не посещает домашние матчи команды: «Я, конечно, сегодня на игру не приду. Не потому что даже у меня времени нет, я просто боюсь пока ходить на ваши игры. Потому что я глядя в телевизор боюсь, что у меня сердце остановится. Но там, думаю, и вам лишняя нагрузка, и для меня это будет неподъемно», - заявил Лукашенко.

Лукашенко лично курирует хоккей в Беларуси, однако «успехи» в этом виде спорта, в который вброшены миллиарды долларов, схожи с «успехами» в управлении страной. В мае сборная Беларуси по хоккею продемонстрировала на Чемпионате мира в Дании худший результат за всю суверенную историю и вылетела в низший дивизион.