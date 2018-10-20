Как на исходе Первой мировой войны могло возродиться ВКЛ 20.10.2018, 16:40

История идеи конфедерации литовских и белорусских земель.

Великое княжество Литовское было многонациональным государством, в котором населявшие его народы могли надеяться на защиту законов. Статуты ВКЛ гарантировали соблюдение прав всех общественных слоев, определяли четкую систему правовых отношений в державе. Опыт Великого княжества Литовского оказался востребован и в конце первой мировой войны, когда земли литвинов погрузились в хаос, пишет litvin.pl.

Дряхлая Российская империя не выдержала к 1915 году напряжения большой мировой бойни. Немцы развивали наступление 1915 года стремительно, бросив в жерло Горлицкого прорыва массы своей конницы. Царские войска не получали в достатке снарядов, винтовок, продовольствия из-за плохой административной и транспортной систем.

Германские военные власти проводили в Виленском крае свою политику

В результате кайзеровские армии в самый короткий срок стали хозяйничать в Варшаве, Бресте, Гродно, Вильно, Ковно. Немцы были уверены, что захваченные в результате Горлицкого и Свенцянского прорывов области больше никогда не будут возвращены под скипетр Романовых.

На занятых немцами землях все большую популярность приобретала идея конфедерации литовских и белорусских земель, то есть исторических областей былого Великого княжества Литовского в единое государственное образование.

При этом создавались различные национальные комитеты. К осени 1915 года был сформирован Виленско-Ковенский комитет, который стал пропагандировать единение белорусов, литовцев, евреев, татар, поляков в новом конфедеративном государстве. Белорусский национальный комитет Антона Луцкевича помогал жертвам первой мировой войны, объединяя представителей социал-демократии.

Белорусские политики в Вильне

В декабре 1915 года этот комитет стал инициатором создания универсала Конфедерации Великого княжества Литовского, согласно которому образовывалась Временная рада Конфедерации ВКЛ. Это избранное всеми народами нового державы правительство должно было сделать все, чтобы земли Конфедерации перешли под влияние Германии и Австрии. По немецкому плану обновленное ВКЛ входило после войны в торгово-таможенный союз Срединной Европы с участием стран Скандинавии, Италии , Болгарии, Швейцарии и Германии с Австрией и Венгрией.

Получалось государственное объединение вроде существующего ныне Европейского сообщества. Конфедерация Литвы и Беларуси получила бы территории бывших губерний Российской империи: Виленской, Ковенской, Гродненской, Курляндской, Минской. Белорусы из Могилевщины, Смоленщины в Конфедерацию не входили. Эти области оставались под российской властью.

Идея конфедерации не была поддержана польскими социал-демократами, которые видели белорусско-литовские области в составе Речи Посполитой, ка кто и было в конце 18 века.

Несмотря на поддержку проекта будущим президентом литовцев Антанасом Сметоной, большая часть литовских политиков все же решила отказаться от участия в работе на благо Конфедерации в пользу построения отдельной Литовской республики.

Антон Луцкевич в 1939 году. Фото из архива НКВД.

Литовцы и латыши в декабре 1916 года в Ковно провели первое заседание Главного литовского комитета, который возвестил независимость ВКЛ вне Конфедерации. Белорусам в этом варианте ВКЛ гарантировалась автономия, как и латышам.

Курс литовских политиков на унитарное государство привел к реорганизации Временной рады Конфедерации в Постоянную Литовско-Белорусскую комиссию (август 1916 года). Литовцы настаивали на том, чтобы преемницей старого ВКЛ считалась только Литовская Республика.

Луцкевич старался найти компромисс. В ответ на инициативы литовских политических кругов он выдвигает еще более масштабную идею. Теперь уже речь идет не о Конфедерации Беларуси и Литвы, но о громадном государственном образовании, которая напоминает империю Витовта -- от Балтики до Черного моря. В новое объединение (Соединенные Штаты Междуморья) входили бы не только Прибалтика, белорусские губернии, но и Украина.

Мечты белорусских политиков об экономически мощной державе народов ВКЛ рухнули в 1917 году, когда в январе этого года литовцы издали «Меморандум о восстановлении независимой Литвы», который определил границы литовской государственности.

Немцы охотно поддержали этот проект. С помощью германских военных стали определяться округа будущей Литовской державы, в состав которой вошел Виленский край.

Окончательно похоронил Конфедерацию раскол среди белорусских деятелей. Часть белорусов пыталась сохранять конструктивный диалог с литовцами, но к идеи Конфедерации больше никто из литовцев не возвратился. В августе 1917 года Белорусский Национальный комитет принял постановление о независимости Литвы и Беларуси, но с определением автономных областей по языковому принципу.

18 сентября 1917 года литовцы не пригласили представителей белорусов на Литовскую конференцию. Антон Луцкевич создал Виленскую Белорусскую раду, что означало полное отделение белорусов от литовцев в государственном строительстве. На этом и была поставлена точка в деле о Конфедерации Великого княжества Литовского.

Летом 1917 года Вацлав Ластовский работал в ином направлении. Он и его единомышленники образовали «Союз независимости Беларуси», который отказался от единения с Литвой, против автономии в рамках Литовской республики или в Российской империи, Польше или еще в какой иной стране. Организация Ластовского провозглашала белорусскую государственность в границах белорусского этноса.