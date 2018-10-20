Видеофакт: Игрок БАТЭ открыл счет в матче против «Немана», сыграв рукой 4 20.10.2018, 18:26

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Дело Родионова живет?

На 40-й минуте борисовский БАТЭ повел в матче 25-го тура чемпионата страны по футболу против гродненского "Немана". Это случилось благодаря Николаю Сигневичу, хотя гол предварительно записан на Мукама, пишет "Прессбол".

Обращает на себя внимание, что мяч залетел в сетку гостевых ворот после контракта с рукой нападающего "желто-синих".

Напомним, в прошлом году победу БАТЭ над Неманом принес гол, забитый рукой. Матч запомнится болельщикам неоднозначным голом, который на 78 минуте забил нападающий БАТЭ Виталий Родионов. На видеозаписи видно, как форвард борисовчанин подыграл себе рукой.