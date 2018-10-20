И правда, при чем здесь Россия 3 Аркадий Бабченко

20.10.2018, 20:21

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Аркадий Бабченко

25 лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты.

Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.

Потом в колледже - да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017-2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого.

Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину. Это все есть на сайте и в сообществах колледжа. Все эти видео про смерть за Родину и борьбу с терроризмом.

А потом Россия, влив в головы тонны ненависти и агрессии, понижает возраст покупки оружия с двадцати одного года до восемнадцати лет. И вот эта страна, прокачав еще почти ребенку мозги военной истерией и ненавистью, продает ему помповик - зародившийся, между прочим, как штурмовое оружие, "окопная метла" - сто пятьдесят патронов к нему, и парень, у которого Вконтакте картинки про Новороссию и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, и идет стрелять направо и налево без разбора. А потом все включают идиота - ой, а как так получилось? Да вот и правда, черт его знает, как так.

Возраст разрешения на оружие в Украине - двадцать один год. Возраст разрешения на оружие в России - восемнадцать лет.

Если бы вы, друзья мои, не приперлись в Крым, Вячеслав Росляков даже чисто технически не смог бы устроить теракт в Керчи, убив двадцать человек. И правда, при чем здесь Россия...

Аркадий Бабченко, "Главред"