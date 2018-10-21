«Переводил Мицкевича на мешках из-под цемента» 21.10.2018, 9:47

История Петра Бителя – готовый сценарий для Netflix.

Его вывозили в Сибирь дважды, он чудом спасся от Катыни, его преследовали немцы, он стал священником, чтобы не умереть с голоду, а хотел быть просто белорусским учителем. В годовщину смерти поэта и переводчика, «Белсат» вспоминает судьбу Петра Бителя:

«Этот человек переводил Мицкевича, сидя в советском лагере. Бумаги не было и тексты он записывал на мешках из-под цемента», — объясняет госпожа Тереса, которая заметила мое любопытство возле могилы Петра Бителя.

Петр Битель рядом с молодым Михаилом Козловским. Фото из архива Михаила Козловского/Белсат

Мы были на кладбище в деревне Вишнево на Гродненщине, где похоронена поэтесса Констанция Буйло. А тут вдруг еще одна надпись по-белорусски: «Поэт, переводчик, краевед». Как оказалось, под этими скромными словами скрыта биография человека, которую представить себе, честно, тяжело. История Петра Бителя — готовый сценарий для многосерийного фильма-драмы о судьбе одного белоруса, который пережил две войны, три власти, чудом избежал Катыни, спасал белорусских детей от вывоза в Германию, стал священником, чтобы спасти семью от голода, прошел сталинские лагеря и в конце концов стал учителем, о чем мечтал еще в годы юности в Белорусской Виленской учительской семинарии. Битель оставил после себя огромное количество произведений и переводов на белорусский язык с польского, немецкого, русского, украинского, латыни и др.

Семья Бителей. Фото из книги «Галасы разбуджаны птушак»/Белсат

Вместо сухой биографии попробуем представить, как бы выглядели отрывки серий для фильма о Петре Бителе, который вполне заслуженно мог бы называться «Изгнанник».

Серия 1. Ленин вместо Христа

Война. Калужский вокзал. Вокруг суетливая толпа. Мать крепко сжимает руку маленького Петра, который с интересом рассматривает огромные поезда. Вдруг она замечает мужчину в темном кителе с блестящими пуговицами. Это папа! Он — телеграфист, поэтому эвакуировался позже, но нашел свою семью в Калуге. Далее Москва, Белозерск. Идет 1917 год.

В почтовом отделении Белозерского уезда, где работал некоторое время его отец, сотрудники почты снимают со стены портрет царя и икону с изображением Христа, на их место вешают портреты Ленина и Троцкого.

Дом и семья Бителей. Фото из книги «Галасы разбуджаны птушак»/Белсат

Далее возвращение. Конец 1921 г. Дедовский дом стоит уже в новом государстве — польском. В нем новые хозяева — пятеро соседей, дома которых сгорели во время войны. Новая власть не принимает отца на работу. Маленький Петя идет в школу, где не понимает ни слова по-польски. Но мальчик старается и со временем догоняет других. О способности Петра его учитель разговаривает с отцом и советует продолжать учебу. Парня отдают в Борунскую учительскую семинарию. Урок рисования и ручного труда преподает Фома Богушевич, сын знаменитого Франциска. Петр всеми силами старается хорошо учиться, чтобы получить в следующем году такую необходимую стипендию. Однако для этого совсем не было возможности. В доме родственников, где живет мальчишка, не горит свет, чтобы готовиться к занятиям, и под печью зимуют куры. За печью в темном углу на картофеле разложив сенничок, ютится больной и голодный Петр.

Серия 2. Выпускник из Вильнюса

1931 год. Польша переживает годы кризиса. Петр Битель — уже выпускник Белорусской Виленской учительской семинарии, в которую его направили после закрытия семинарии в Борунах. 19-ти летний юноша скитается из деревни в деревню без работы. Изредка ему выпадает возможность заменять заболевших учителей. И так несколько лет подряд. 1935 год — первая серьезная должность. Петра направляют в деревню Долгиново работать заведующим начальной школы. Условия сложные.

Уже взрослый Петр ютится вместе с женой и двумя дочерьми в тесном доме писателя Алеся Божко, который и сам имеет троих детей. Однако жизнь потихоньку налаживается.

Петр Битель во дворе вместе с зятем и Львом Мерочицким. Фото из архива Михаила Козловского/Белсат

Петр дружит с другими молодыми учителями, организовывает вместе с ними белорусские мероприятия, спортивные игры, ставит пьесы. 1937 год. Приходит приказ полностью убрать белорусский язык, а обучение должно проходить исключительно по-польски. Год 1939. Петр Битель получает мобилизационную повестку на войну.

Серия 3. Минск, Москва, Арзамас, Воложин

1939 год. Недалеко от Бреста находится польская армия, зажатая с обеих сторон немецкими и советскими войсками. Петр Битель воюет в звании лейтенанта. В определенный момент он теряет свою шинель и надевает обычную шинель солдата. Скоро он попадает в плен советской армии. На вокзале в Бресте вместе с другими солдатами его заталкивают в товарный вагон, который движется на восток.

В жуткой тесноте они проезжают Минск, Москву, Арзамас. Конвоиры время от времени забрасывают в вагон охапку соленой трески и не дают ни капли воды. Страшная мука — хочется пить. Многие не выдерживают.

Дом в деревне Вишнево, где жила семья Бителей. Фото из архива Михаила Козловского/Белсат

В вагоне тесно и грязно, немыслимое количество вшей. За Арзамасом вагон остановился и после ночного допроса половину солдат погнали в неизвестном направлении. В тот же день конвоиры дополнили вагоны польскими военнопленными, которые сидели в монастыре, и объявили, что возвращают пленных домой. Поезд оставляет Россию. Открыв дверь, жена Нина не сразу узнает обросшего, грязного и изможденного мужа. Через какое-то время Петр начинает работать директором школы в Воложине.

Серия 4. Аресты

С началом февраля 1940 г. начинаются аресты учителей. В качестве протеста ученики 9-го класса вырвали из рамки портрет Сталина и прокололи ему глаза пером. Сорванный портрет находит пионервожатая и бежит в отдел НКВД.

Всех 11 учеников класса арестовывают и увозят в неизвестном направлении. Директор каждый день ждет заключения. Однако через несколько недель Воложин оккупируют немецкие войска. Остатки польской администрации начали выдавать фашистам всех, кто занимал какую-либо должность при советах. Петр Битель вместе с семьей пытается скрыться.

Петр Битель. Фото из архива Михаила Козловского/Белсат

Но ко власти в оккупированной Беларуси приходит Вильгельм Кубе, который проводит националистическую политику для белорусов. В районе начальником назначают Константина Косяка, который заново открывает белорусские школы и возвращает Петра вместе с семьей. В качестве наставника он помогает организовать торговую школу в Воложине, чтобы обезопасить детей и молодежь от вывоза в Германию.

1944 год. Петра подозревают в связях с партизанами и вместе с семьей вывозят в Германию. На станции Пясечно поезд попадает в аварию. Битель пользуется моментом и вместе с женой и детьми вскакивает в пассажирский поезд на Варшаву.

Там они попадают в Белорусский национальный комитет, откуда семью направляют в Кошалин заботиться о 75 детях, вывезенных из Беларуси.

Чтобы выжить и найти еду, все не больные дети, которые в состоянии работать, бродят по городу в поисках работы. Работает и дочь Бителя. Все надеются на освобождение.

Серия 5. Путь к Богу

Наступает Красная армия, однако надежды детей умирают тогда, когда солдаты отбирают их последнюю еду. Одну из девушек они забирают в пустую комнату, где насилуют и убивают. Обретя четыре повозки, собрав детей и вещи, Бители пытаются вывезти сирот. Добравшись до Торуня, они попадают в лагерь для перемещенных лиц. 2 мая 1945 г. Петра мобилизуют в армию. Детей загружают в поезд и везут на восток. Жена Нина с детьми с трудном добирается домой. После войны Петр также возвращается к семье, однако местные власти не позволяют ему устроиться на работу.

Семья уже с тремя детьми голодает несколько месяцев. На помощь приходит местный священник, который советует Петру также податься в священники. От неожиданного предложения Петр отказывается, но безвыходная ситуация заставляет его согласиться.

Жировичский монастырь.

Фото mapio.net

Бывший учитель проходит подготовительные курсы в Жировичском монастыре и в 1947 г. принимает сан. Петр быстро привыкает к новой роли и старается как можно лучше духовно служить людям. Сначала он служит в деревне Мижевичи, после чего его переводят в Докшицы Витебской области. Однако уже на следующий, 1950 год священника арестовывают и после года в минской тюрьме вывозят в Сибирь.

Серия 6. Номер Н-477

Петр Битель опять едет в битком набитом людьми товарном вагоне. На этот раз его завозят в Кемеровскую область в местность Ольжерас — зону, окруженную колючей проволокой с деревянными вышками для охранников и бараками внутри.

Арестантам выдают затасканные бушлаты, телогрейки и ватники. Петру черной краской выбивают его новое имя — номер Н-477. Каждый день — немыслимая работа: таскание огромных бревен, опилки железных шпал вручную и прочее.

В своей бригаде он встречает двух земляков — поляка, инженера стеклозавода «Неман» и 17-летнего юношу из Дятлово Лявона Мазуру.

После прибытия парень просит блатных выбить ему на груди татуировку с изображением Погони. В ссылку его забрали еще в 10-ом классе школы.

Юноша организовал подпольный белорусский кружок в знак протеста против русификации школы. Общину заметил провокатор, которого позже нашли убитым. Лявон взял вину на себя, но другие ученики также получили наказание. Живой и энергичный белорусский парень сразу понравился Бителю, и они начали дружить.

Фото OZ.by

В определенный момент одному из арестантов приходит посылка с томиком поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». После работы целая бригада читает Мицкевича. Литовцы цитируют наизусть его стихи по-литовски, а поляки — по-польски. Лявон не понимает и просит Петра перевести поэму. Битель берется за работу, не обращая внимания на наказания наблюдателей, и несколько первых частей записывает на мешках из-под цемента. Другие арестанты из бригады поддерживают его и отрабатывают вместо переводчика его норму за сутки.

Лявон Мазура, с которым Петр Битель отбывал наказание в советском лагере. Фото из книги «Галасы разбуджаны птушак»/Белсат

После смерти Сталина Петр Битель возвращается домой, а Лявона Мазуру переводят в другой лагерь. Битель пытается вернуться к службе в Докшицах, однако власти требуют публичного отречения от сана. Он отказывается, однако с должности священника его снимают.

Петр вместе с семьей возвращается в Вишнево, где работает учителем русского языка и литературы, а также немецкого языка. Учитель параллельно занимается переводами произведений литературы и сам пишет стихи и рассказы. Через несколько десятков лет ему звонит Лявон Мазура, который нашел друга через Союз белорусских писателей. Они договариваются встретиться следующей осенью. Однако Петр Битель не доживет до встречи.

Могила Петра Бителя вместе с женой в Вишнево. Фото Василий Молчанов/Белсат

Могила Петра Бителя вместе с женой в Вишнево. Фото Василий Молчанов/Белсат

Он умер в 1991 г. в Вишнево в возрасте 80 лет. Петр Битель оставил после себя переводы произведений А. Мицкевича, польскоязычные поэмы и пьесы В. Дунин-Марцинкевича, И. Франко, Й. В. Гете, Ф. Шиллера и других. Рукопись поэмы «Пан Тадеуш», сделанный в лагере на мешках из-под цемента, хранится в Музее истории белорусской литературы.

Статья подготовлена на основе воспоминаний Петра Бителя, опубликованных в альманахе «Куфэрак Віленшчыны» №5-2001, а также на основе воспоминаний Михаила Козловского.