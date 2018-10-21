Активист из Гомеля: Пусть чиновники научатся вести диалог 21.10.2018, 10:46

Евгений Меркис

Независимый блогер – об особенностях белорусских властей по «работе» с народом.

Закончились общественные слушания касающиеся планов постройки в Гомеле лыжероллерной трассы. Объект намерены построить в районе гребного канала в Новобелицким районе, пишет «Гомельская весна».

О плюсах и минусах этого строительного проекта и что представляют собой общественные слушания по-белорусски - в ролике общественного активиста, блогера и журналиста Евгения Меркиса.