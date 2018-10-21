К приезду Лукашенко в Гомеле красят шифер и моют фонари 15 21.10.2018, 11:53

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В городе аврал.

Подготовка к визиту Петра Порошенко и Лукашенко в Гомеле идет полным ходом. В центре в очередной раз перекладывают тротуарную плитку, а вот на улице Пролетарской решили покрасить шифер в красный цвет, сообщает gomel.today.

На площади Плеханова, а именно такое название на городских картах носит перекресток Пролетарской, Ильинского спуска и улицы Моисеенко, рабочие на специальных машинах для высотных работ красят шифер в красный цвет. Стоит ли перекрашивать естественный цвет кровли — вопрос открытый.

А вот на Ильинском спуске, который ведет к «Немо» и Сожу, активно моют и протирают плафоны фонарей.