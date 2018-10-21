Видеофакт: Минчанка повздорила с контролером, у которой затем исчез регистратор 7 21.10.2018, 12:07

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Женщина проехала одну остановку и не успела пробить билет.

Продолжение истории о таинственно исчезнувшем видеорегистраторе. Краткое содержание предыдущей серии: 10 октября в Минске случился конфликт между пассажиркой троллейбуса №30 и контролером, пишет onliner.by.

Женщина проехала одну остановку и не успела пробить билет. Контролер потребовала заплатить штраф. Случился конфликт. На остановке женщины вышли и продолжили толкаться. В итоге безбилетница сунула в руку контролеру 20 рублей и ушла. Работница «Минсктранса» через некоторое время обнаружила, что у нее пропал видеорегистратор. Спустя неделю появилось видео конфликта.

— На записи видно, как женщины толкались, уже оказавшись на остановке общественного транспорта, — рассказывает Onliner.by официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. — Когда пассажирка ушла, контролер заметила отсутствие видеорегистратора на ее жилете. Предположила, что он упал во время потасовки. Больше на остановке никого кроме конфликтующих не было. Женщина сразу же набрала 102.

В Ленинском РУВД говорят, что после просмотра видео безбилетницу объявили в розыск. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (Кража).