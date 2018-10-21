«Только в борьбе против зла дается шанс на спасение» 21.10.2018, 16:15

Активисты возложили цветы у мемориала «Яма» в центре Минска.

Активисты движения солидарности «Разам» возложили цветы и зажгли свечи возле мемориала «Яма». Траурная акция приурочена к 75-летию уничтожения нацистами Минского гетто, пишет «Новы час».

В лощине, что находилась на углу нынешних улиц Заславской и Мельникайте, в 1942 году, во время одной из операций по уничтожению евреев, было расстреляно около 5 тысяч обитателей Минского гетто.

На акцию пришло около пятнадцати человек. Перед собравшимися выступила активистка движения солидарности "Разам" Елена Толстая, председатель Центра украинской культуры «Сiч» Валентина Логвин.

По словам выступающих, необходимо помнить об этих трагических событиях и прилагать усилия, в том числе постоянно противостоять тоталитарным тенденциям в мире, чтобы подобный кошмар никогда не повторился. Только в борьбе против зла дается шанс на спасение.