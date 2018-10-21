На российском телеканале допустили существование куратора у «керченского стрелка» 11 21.10.2018, 22:01

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В YouTube удаляют видео расстрела в колледже Керчи, на котором изображен предположительно куратор убийцы.

Телеканал "Вести Крым" удалил со своего канала в YouTube видео с записью камер наблюдения в колледже Керчи, на котором студент Владислав Росляков приводит в действие взрывное устройство, а затем расстреливает всех, кто встречается ему на пути, пишет gordonua.com.

На это в Facebook обратил внимание пользователь из Санкт-Петербурга Роман Сапонков. "Вы видео-то смотрели? На федеральном канале русским языком признают две вещи: на 1.45 допускают возможность, что Росляков действовал не один. На 2.00 говорят, что пока Росляков приводил в боевую готовность сумку с бомбой, за ним стоял какой-то мужчина средних лет, который, возможно, был куратором Рослякова", – написал он.

По словам пользователя, Всероссийская телерадиокомпания показывает "версию с вырезанным мужчиной за спиной Рослякова".

"Как бы там ни было, есть основания предполагать, что власти рассматривают вариант наличия сообщников у Рослякова и факт присутствия кураторов. Ох, чую, полетят головы на ВГТРК в Крыму", – отметил Сапонков.

В сюжете, в частности, ведущий говорит, что "увидели человека, который мог бы быть соучастником преступления".

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков.

Следствие полагает, что он застрелился после атаки. Погиб 21 человек (включая стрелка). Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).