Повод для гордости: История славной победы под Чашниками 22.10.2018, 15:19

Как белорусское войско разгромило московитов на реке Уле.

Среди самых доблестных сражений в белорусской истории, славных битв, которыми мы гордимся – знаменитая битва на реке Уле под Чашниками, которая произошла 26 января 1564 года, 450 лет назад. Эта битва сорвала планы Московии в посягательстве на независимость нашего государства, пишет istpravda.ru.

25 лет, с 1558 по 1583 годы, шла война между Великим княжеством Литовским, Ливонией, Польшей и Швецией с одной стороны, и Русским царством – с другой. Ливонскую войну начал московский царь Иван IV Грозный – он хотел захватить наши земли и выйти к Балтийскому морю.

Московиты занимали белорусские города и деревни, карательные отряды уничтожали мирных жителей. Захватили Мстиславль, Шклов, Копысь, Оршу, Витебск. На захваченных территориях вводили жестокие оккупационные порядки: селян гнали на восток или заставляли целовать крест на верность русскому царю и воевать против своих братьев. Завоеватели принесли с собой чуму, которая четыре года, начиная с 1563-го, косила людей. Но самой трагической страницей в истории стала потеря в 1563 году Полоцка – крупнейшего и богатейшего города нашей страны.

Фото: istpravda.ru

Две недели продолжалась оборона города. Полоцк был сожжен и уничтожен. Захваченную в плен белорусскую шляхту угнали в Москву, католических монахов изрубили, евреев, не пожелавших принять православие, утопили в Западной Двине. В руки к врагам попала библиотека Софийского сбора – именно тогда Беларусь утратила Полоцкую летопись.

В начале 1564 года Иван Грозный направил две армии на Минск и Новогрудок. Московский воевода Петр Шуйский с 25-тысячным войском двигался, будто по своей земле, – дозоры вперед не отправлял, панцири и оружие вез на санях и за это был жестоко наказан.

Чашники. Рисунок Наполеона Орды

Узнав о продвижении неприятеля, великий гетман литовский Николай Радзивилл Рыжий, который стоял в Лукомле, собрал лучших конников и на берегу реки Улы близ города Чашники (теперь Витебская область) внезапно ударил по врагу. Стрельцы не успели ни надеть броню, ни выстроиться к бою. Сеча длилась пять часов, а к вечеру московиты бросили обоз и бежали.

Гетман ВКЛ Николай Радзивилл Рыжий

Наши воины до глубокой ночи при лунном свете преследовали и добивали захватчиков. Радзивиллу помогали местные жители. Простой крестьянин секирой убил самого воеводу Петра Шуйского.

От пуль, сабель и копий на берегах Улы полегло 9 тысяч московитов и столько же утонуло.

Битва под Чашниками

Блестящая победа при Уле сорвала планы царских воевод углубиться в центр Великого княжества Литовского и заставила повернуть свои полки от Орши назад. Война приобрела локальный характер, но военные действия длились еще долго. Только после подписания Люблинской унии с Польшей войска ВКЛ смогли освободить Полоцк, Чашники и другие белорусские города.