Патриарх Московский – в одном шаге от лишения сана 3 Андреас Лударос, orthodoxia.info

23.10.2018, 8:17

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Бывший дипломатический работник переживает, вероятно, самый страшный кошмар в своей жизни.

Если предстоятелям церквей снится кошмары, тогда патриарх Московский и всея Руси, нынче наверняка видит или скорее, живет, самых страшных кошмаров в своей жизни. Девять лет после его восхождения на трон Московского патриархата, бывший дипломатический работник, находится всего в одном шаге от величайшей потери, т.е лишения сана патриарха. Одновременно с этой потери, на его плечи належится еще и раскол мирового православия, если он пойдет по пути, о котором громко заявили его коллеги и соратники.

Патриарх Кирилл, человек с глубокими знаниями всех церковных традиции но и современную реальность, которая формировалась на протяжении многих веков в пределах Православной церкви, и поэтому от него следовало бы ожидать более культурный, и даже стратегически правильный курс.

Вместо того, мы в последние несколько лет наблюдаем что он делает одну ошибку за другой, и даже что он не учится от горького опыта или по крайне мере не поднимает тревогу.

На мой взгляд, ошибка руководства РПЦ, находится в том что не может понять как думают и действуют все остальные в православном мире. Вместо того, лидеры РПЦ, с удивлением обнаруживают что другие православные не думают как они.

Патриарху Кириллу и его сподвижникам, было бы достаточно бегло посмотреть на всех церковных односторонних действии, которые были предпринятые РПЦ, чтобы якобы помочь ему, но в конечном счете единственной их заслугой является вред, который сами себе причинили.

Например, они могли бы извлекать очень полезных выводов от Польской Афтокефалии, которую сами дали, но некто не признал. Тоже самое они бы увидели в парадигмах Чешкой и Словачкой Церквей, которым дали Афтокефалию в 1952 году, которой некто не признал до 1998 года и то потому что только тогда Фанар издал соответствующего Томоса.

Недавно были свидетелями приключении выборов архиепископа Растислава в Чехии. Его рукоположение не было принятом никем, кроме Москвы, Антиохи и Польши, которые спешно признали его. Следует, все таки, наметить что архиепископ Растислав стал членом семьи православных церквей только после того когда Вселенский патриарх открыл ему дверь и пригласил.

Конечно, не следует забивать об «автокефальной» церкви Америки, которую признает только Москва.

Что касается Священного и Великого Синода, уместно напомнить что в созыве приняли участие все… кроме лакедемонян. Из 14 церквей участвовали 10 церкви, в то время когда церкви Антиохии, России, Грузии и Болгарии не прислали своих представителях.

На протяжении многих десятилетии Москва пытается создать de facto положении, единственно что достигает, это показать всему миру, что на самом деле не можетю Поэтому мне очень трудно понять почему они такое делают себе.

Соответственно, Москва имеет определённые трудности найти солидные аргументы. Накануне Всеправославного Синода патриарх Кирилл утверждал что нельзя созвать его в храме Святой Ирини, потому что храм не имеет креста в куполе.

Теперь говорят что Фанар не имеет право решат во имя остальных православных, потому что положен на мусульманской стране. Но тогда уместный следующий вопрос: а где находятся резиденции других пресвитерианских патриархат? (Александрия, Антиохия, Иерусалим)

С такой логики, если завтра моя дочка – подросток перестанет звать меня «отцом», она может гулять кода ей угодно, и вернутся домой когда ей захотеться. Но все мы знаем что если она будет меня звать Навуходоносором, я останусь, все таки, ее отцом.

Когда у тебя есть представление о собственном величии, тогда ты должен позаботится чтобы твои аргументы имели соответствующую весомость.

Как видно, украинская автокефалия нынче не только не будет ослабить позицию и авторитет Вселенского патриархата, а наоборот будет усиливать экуменический его характер. Конечно, трудно предсказать развитие событии до конца, но пока только один игрок может помешать развитию в интересах Украины, и этот не Москва, а те, которые получать долгожданную автокефалию, если не будут вести себя со зрелостью соответствующую нынешней ситуации.

Андреас Лударос, orthodoxia.info