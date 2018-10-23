Ферма в Германии бесплатно раздала 30 тонн яблок 3 23.10.2018, 10:32

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Такое решение приняло хозяйство возле Боденского озера.

В Германии не могут распродать яблоки, поэтому в одном хозяйстве решили просто раздать их людям - за несколько часов желающие бесплатно собрали 30 тонн яблок.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на Deutsche Welle.

В связи с большим урожаем яблок в хозяйстве недалеко от Боденского озера, чтобы не уничтожать яблоки, решили раздать их бесплатно. Такое решение приняли также из-за невыгодной для продажи цены: 100 кг яблок стоят около восьми евро и даже по себестоимости - 75 центов за килограмм - покупать их почти никто не хотел.

Фермеры ожидали, что акция продлится все выходные. Но уже в субботу, 20 октября, более тысячи людей с корзинами и ящиками собрали весь урожай - около 30 тонн яблок.

"Странно, что люди разобрали тот сорт, который обычно не пользуется спросом у покупателей и вообще не распродается", - сообщает интернет-издание schwäbische.de.

Владелец фермерских угодий, где люди собирали яблоки, Альфред Вассмер также посетовал на то, что "супермаркеты переполнены зарубежными яблоками". Прежде всего речь идет о яблоках из Новой Зеландии, Аргентины и Чили.

Люди, которые поблагодарили в социальных сетях фермеров за бесплатные яблоки, отмечали, что яблоки из Латинской Америки дешевле немецких.