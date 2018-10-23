Гомельский дальнобойщик рассказал правду о своей работе 23.10.2018, 12:29

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Мало кто видит обратную сторону работы дальнобойщика.

Многие связывают работу дальнобойщика с романтикой: новые страны, впечатления, спокойствие и прекрасные пейзажи. Но мало кто видит обратную сторону этой работы: за перевозимый груз можно поплатиться жизнью, а после ночевки обнаружить, что твои вещи украли. О своей работе дальнобойщиком рассказал gomel.today Илья Свириденко.

О первых рейсах

О том, что я свяжу свою жизнь с дорогой, знал еще с детства: меня привлекали большие автомобили, и я мечтал, как буду ими управлять. Водительское удостоверение я получил около 10 лет назад, а на управление большегрузов — 5 лет назад. Свою «карьеру» я начал с покупки микроавтобуса: тогда-то я и понял, что дорога, это как наркотик, затягивает и не отпускает.

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Через несколько лет я пересел на большегрузы. Свой первый рейс помню смутно, только то, что с каждым километром эмоции накрывали все сильнее. Сначала рейсы были между Россией и Беларусью. Но любовь к дороге — это, конечно, хорошо, но работа непростая и хочется, чтобы за нее платили достойно. Поэтому я принял решение перейти работать в литовскую фирму. Тут и новые страны, и авто новые, не нужно их на коленке в чистом поле ремонтировать, платят тоже неплохо, а что еще нужно?

О питании и гигиене

Работа дальнобойщиком подразумевает то, что большую часть времени водитель проводит в кабине, и автомобиль превращается во второй дом. Все машины оборудованы спальными местами для одного или двух водителей. В некоторых есть кофеварки, микроволновки и холодильники. Остановиться на ночлег можно в специально оборудованных паркингах. Но случалось, что приходилось останавливаться на ночевку прямо на обочине.

Для приготовления еды я вожу с собой небольшие газовые баллоны, их в народе называют походными. Придорожные кафе стараюсь не посещать — от чужой еду у меня часто изжога. К тому же из-за малоподвижного образа жизни появляется лишний вес, поэтому за питанием стараюсь следить. К тому же за приготовлением еды время летит быстрее.

Почистить зубы и умыться можно в санузлах в паркингах или в местах погрузки. Там же есть оборудованные душевые. Но в жарких странах приходилось принимать душ прямо у машины, поливая себя из тазика или ведра. Но это уже совсем крайние меры.

О семье и подарках

Моя семья лояльно отнеслась к выбору моей работы: они с детства видели, что мне это нравится, поэтому отговаривать меня не стали. Конечно, родители и друзья переживают каждый раз, когда я отправляюсь в поездку, но современные средства связи позволяют списываться, созваниваться и даже по видеосвязи разговаривать. Я звоню родным при каждой возможности.

Так как поездки за границу — это моя работа, к ним я отношусь спокойно и обычно ничего себе не привожу. А вот знакомые и друзья просят магнитики.

Об опасных маршрутах и помощи

Опасной может быть любая дорога, не боятся только глупцы, а дорога таких не любит. Я катаюсь по всей Европе. Самым опасным маршрутом, я считаю Норвегию — зимой много снега, очень скользко. Приходится прибегать к спецсредствам: закреплять на колесах цепи. Но бывало, зимой я слетал на обочину или ломался в дороге. В таких случаях можно всегда попросить помощи по рации. Коллеги в беде не бросят, а часто те, у кого есть свободное время, остановятся и помогут. На дороге по-другому нельзя: помогаешь ты, помогают тебе.

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Самый дальний маршрут, который может быть у меня это юг Испании и Норвегия. Тогда мне приходится преодолевать около 5500 километров. Но такие долгие рейсы редкие. Мой самый дальний рейс это Брест — Улан-Батор. Проехать пришлось 7040 километров только в одну сторону.

О сне за рулем

В нашей фирме ценят людей и их труд, и если ты устал, значит нужно отдыхать. Некоторые, когда чувствуют, что их клонит ко сну, пьют припасенные энергетики или кофе. Но мне это не помогает. Я обычно выхожу на свежий воздух из кабины, могу поприседать, может немного размяться, умыться холодной водой. Тогда чувствую себя бодрее и отправляюсь в дорогу. Но не все так поступают. Некоторые в попытках заработать больше, нарушают режим труда и отдыха и засыпают прямо за рулем. Заканчивается это обычно плачевно. График мы сами себе выбираем: я работаю 2,5-3 месяца, потом месяц отдыхаю.

О рэките и бандитах

Назвать нашу работу безопасной сложно. На дорогах все также встречается воровство. Нажиться на нас пытаются разными способами: на ходу разгружают прицепы, ночами сливают топливо, травят водителей газом и обчищают кабины. Со мной ничего подобного, к счастью, пока не случалось. Когда сливают топливо, лучше поднять шум и не выходить из кабины, потому что не знаешь, сколько людей снаружи, вооружены ли они. Деньги, которые удержат за топливо, несоизмеримы с жизнью.

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У моего знакомого не так давно пытались слить бензин из автомобиля. У вора был оборудован специальный отсек в прицепе фуры. Когда его «спалили», он набрасывался на людей с ножом.

Понятие «рэкит» уже потихоньку размывается. Это уже скорее оказание услуг по беспроблемному проезду некоторых участков дорог. По России и Азии я давно не езжу, поэтому о ситуации там рассказать не могу.

Об отношениях и праздниках за рулем

Так как я постоянно в разъездах, второй половинки у меня пока нет. На расстоянии отношения практически не построишь, а по приезду много дел, которые нужно решать. На личную жизнь времени крайне мало, да и девчат сейчас толковых все меньше и меньше.

Нередко мне приходится встречать праздники за рулем. Если это Новый год или день рождения, то стараюсь себя побаловать чем-нибудь вкусным, а потом снова в путь. А если выпадают выходные, то можно позволить немного чего-то покрепче с коллегами.

Может быть когда-нибудь я решу сменить дорогу на какую-нибудь другую работу, но это будет очень нескоро.