Бунт дворников в Бобруйске 3 23.10.2018, 16:22

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Бобруйские дворники добились премии, которой их до этого лишили.

«Без всяких предупреждений нас взяли и лишили премии на 100%», — пожаловались в августе дворники из Бобруйска. Наказали их якобы за то, что они не скосили траву на своих участках. «Но косить траву нам просто нечем: один триммер на 180 дворов», — объясняли дворники. Работники намеревались до конца разобраться со сложившейся ситуацией и попытаться вернуть деньги, которых их лишили. Сайт tut.by узнал, чем закончилась эта история.

Напомним, без премии за июль осталось с два десятка дворников из разных ЖЭУ Ленинского района Бобруйска. Все они были не согласны с наказанием.

— Без всяких предупреждений, приказов нас взяли и лишили премии на 100%. Наказали за то, что трава на участках не скошена. Но нам нечем работать, нас инструментами не обеспечивают — ни граблями, ни вениками, лопаты ходим сами точим, голыми руками траву рвем, потому что даже перчаток не дают. У нас один триммер на 180 дворов, — жаловались в один голос дворники.

100% премии — это ползарплаты для этих работников.

— Зарплаты и так маленькие — я больше 350 рублей не получаю, — рассказывал дворник Михаил. — А мне выдали расчетник на 165 рублей и столько же сняли. Но за что?!

Чтобы добиться справедливости, дворники обратились в администрацию района и горисполком. Но чиновники сказали, что работников наказали заслуженно.

— Периодически проводятся мониторинги работ дворников. Именно этими проверяющими и были выявлены недостатки, — пояснила Татьяна Горбачева, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи. — Вот за это некоторых и лишили премий. Люди некачественно выполнили свои обязанности, имеются документально зафиксированные факты, где, у кого и какие недостатки нашли.

Также Татьяна Горбачева рассказала, что большие территории и крупные придомовые участки обкашивают именно косцы.

— Дворник косит только ручной косой и только если прошел обучение, инструктаж, — говорит начальник. — Кто допустит дворника к работе триммером? Дворники должны подметать, убирать мусор, удалять сорную растительность вдоль бордюров и на дорожках, но не косить.

Выяснения, кто прав, кто виноват длились довольно долго, а на днях нам позвонил один из дворников и сказал, что премию за июль им все-таки вернули.

— У нас на предприятии сменилось руководство, — рассказал дворник Михаил. — Из Могилева приезжали чиновники, сказали, что неправильно людей, то есть нас, лишили денег. Местные крутили, вертели, а потом все-таки вернули всем нам премии, только подоходный высчитали.

А вот вопрос с инвентарем, который дворникам зачастую приходилось покупать за свои деньги, по словам Михаила, так и не решился.

— Ничего нам так и не выдали — ни веников, ни лопат, ни обуви, ни одежды, — перечисляет мужчина. — Работаем, как и работали.