«Нас взяли и лишили премии на 100%»: в Бобруйске зреет бунт дворников 26.08.2018, 13:25

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Работникам наполовину урезают зарплаты и отменяют отпуска.

«Без всяких предупреждений нас взяли и лишили премии на 100%. По сути, забрали ползарплаты», — жалуются дворники из Бобруйска. Работников нескольких ЖЭУ наказали за то, что они не скосили траву на своих участках. «Но косить траву нам просто нечем — один триммер на 180 дворов», — объясняют дворники. В горисполкоме же считают, что наказали работников по делу. К тому же премию в полном объеме забрали не у всех. Сайт tut.by попытался разобраться в спорной ситуации.

«Косить траву нам нечем — один триммер на 180 дворов»

О недовольных дворниках нам рассказал герой одной из прошлых публикаций сайта — цыган Михаил Якубовский. Мужчина больше полугода не мог устроиться на работу: «Считают, раз цыган — значит, не хочу работать и буду красть». Но потом Михаила взяли дворником в ЖЭУ № 13 города Бобруйска. Он был этому очень рад, думал, теперь закончит ремонт своей времянки в Титовке, будет переводить хоть какие-то деньги 15-летней дочке, которая с матерью живет в Минске. Но радость была недолгой.

— Меня лишили премии за то, что я якобы траву на своем участке не скосил, — рассказывает Михаил. — Зарплаты у дворников и так маленькие — я больше 350 рублей не получаю. А в этом месяце выдали расчетник на 165 рублей и столько же сняли. Но за что?!

Без премии за июль остался не только Михаил, но и еще с два десятка дворников из разных ЖЭУ Ленинского района Бобруйска. Все они не согласны с наказанием.

На прошлой неделе лишенные премии работники отправились на прием в администрацию Ленинского района.

— Мы возмущены! — не скрывает одна из дворников. — Без всяких предупреждений, приказов нас взяли и лишили премии на 100%. Наказали за то, что трава на участках не скошена. Но нам нечем работать, нас инструментами не обеспечивают — ни граблями, ни вениками, лопаты ходим сами точим, голыми руками траву рвем, потому что даже перчаток не дают.

Михаил продемонстрировал веник, которым метет: пучок березовых веток, связанный старыми капроновыми колготками.

— Вот так и работаем, — говорит мужчина. — Девочки еще придумали траву рвать и из нее веники делать.

— А косить траву нам просто нечем — один триммер на 180 дворов. Да и тот заводится через раз, — включился в разговор еще один дворник. — Сказали ручными косами косить. Но и их же не дают. Да и далеко не все, тем более женщины, умеют ими пользоваться. Некоторых людей не пускают в отпуск, потому что трава не скошена.

Рассказывают, что некоторым дворникам «приходится нанимать косцов со стороны, платить им из своего кармана, чтобы в отпуск сходить». Например, одна из женщин-дворников говорит, что заплатила за это 25 рублей.

— И меня в отпуск не пускали, пока траву не скошу, — говорит еще одна молодая женщина. — Пришлось платить человеку, чтобы скосил. Выходит, за свои деньги триммеры нужно купить? Мы метлы покупаем сами, лопаты для чистки снега — сами, перчатки — сами. Так какую идеальную чистоту от дворников требуют, если нас не обеспечивают инструментами?!

Дворники получают 350−400 рублей, за июль начислили только половину суммы

По словам дворников, не все видели приказ, на основании которого их лишили премии.

— Нам принесли приказ, и мы все расписались за то, что ознакомлены с ним, — говорит одна из женщин. — Мы сразу пошли к директору, но оказалось, что он уволился.

— А мы ходили в профком, — рассказывает еще одна женщина-дворник. — Там объяснили, что это нас не лишили премии, ее просто убавили. Они нас за дураков держат? В расчетнике четко написано минус 200 рублей. Еще и возмутились, почему мы пришли так поздно, директора уволили, теперь некому с этим разбираться. А мы не знали, что нас лишили! Приказа не было, мы ничего не подписывали, обо всем узнали, когда расчетники получили. Даже не сказали, за что наказали.

Премия у бобруйских дворников — это половина зарплаты. Обычно они получают 350−400 рублей. За июль начислили примерно половину.

— У меня за июль зарплата 200 рублей. 100 отдам за квартиру и на что мне жить? А должна была около 400 получить, — возмущается одна из женщин. — И так стараемся покупать самое дешевое, приходится на всем экономить. Вообще я по образованию крановщик. Никогда не думала, что придется работать дворником, но работаю уже 13 лет. Работы сейчас на стройке нет. Муж мой кочегар, то есть сезонный работник, летом не работает. Как жить?

«А у меня 160 рублей забрали», «а у меня вообще 220», — слушаем жалобы со всех сторон. К этому времени возле администрации собралось уже больше десяти человек.

— А я после отпуска, так мне начислили всего 58 рублей. У меня аренда жилья стоит почти 100 рублей. Что мне теперь с этими копейками делать? — спрашивает молодая девушка-дворник.

— Мы согласны, возможно, где-то что-то и нашли. Идеально двор убрать просто невозможно. Наказали бы и сняли по 20% премии, ну по 30%, но не 100%! У всех дети маленькие, как мы их будем в школу отправлять? Что эти 100 рублей, что на них купишь, проездной и две булки хлеба? — задается вопросом одна из работниц.

Оказывается, чтобы косить триммером, нужно пройти специальное обучение. Иначе делать этого нельзя по технике безопасности.

— Нас не обучали. Еще в прошлом году у нас была бригада косцов. Но начальство решило, что мы можем делать эту работу своими силами. Но мы не имеем права косить. Говорят, железные косы закупили, но ее же нужно наклепать, наточить, а это нужно уметь. Не каждый мужик косить такой косой умеет, а у нас большинство — женщины.

Свою работу все собравшиеся считают очень тяжелой, потому что «дворников за людей не считают. Только убрал, отошел, уже из одного окна бычки сыплются, из другого пакет с мусором вылетает».

— Я в четыре утра просыпаюсь, еду на работу на велосипеде почти 20 километров. В 6.00 я уже здесь. Мои участки всегда подметены, все покрашено — детская площадка, урны. Мусора во дворах нет. И меня лишают премии?! Если за прогул или за пьянку, тогда понятно. Но я не пью и не прогуливаю, — говорит Михаил. — Сюда сегодня не все пришли, кого премии лишили. Люди боятся увольнения. У нас как говорят: «Возмущаешься? Пиши заявление на увольнение. На твое место у нас 5 человек желающих!». А когда кто-то уходит, то мы и свои, и его участок убираем. И никто спасибо даже не скажет, только бегают и проверяют!

«Чисто! Не стану врать, сейчас дворник у нас хороший»

Чиновники нашему приезду явно не обрадовались. Глава администрации Ленинского района Бобруйска Александр Лисовский попросил «прессу поприсутствовать за дверью». После встречи чиновник что-либо комментировать тоже отказался. Лишь сказал, что за пару дней разберется в ситуации.

Дворники разошлись по своим делам — у них до 13.00 перерыв, а мы прошлись по дворам, где убирает Михаил.

— Чисто! Не стану врать, сейчас дворник у нас хороший. Все урны отремонтировал — поприделывал дно, все покрасил. Бывает, проснешься часов в 7 утра, посмотришь в окно, а он уже работает, — рассказывают про Михаила две пенсионерки. — Обещал скамейки подкрасить, будем ждать.

— Поначалу хуже работал, было к чему придраться, — говорит мужчина средних лет, житель одного из домов, за двором которого следит Михаил. — А потом втянулся. И траву убирает, и дорожки чисто метет.

— А вы сами посмотрите, зачем спрашивать, — говорит еще один житель близлежащих домов. — Ни листочка, ни бычка не найдете. Двор аккуратный, приятно выйти.

Хорошо, кстати, отзываются и о других дворниках.

— У нас пенсионерка убирает. Как ни выйдешь, она то траву на дорожках вырывает, то яблоки собирает и выносит, чтобы не гнили под деревьями. У подъездов всегда все выметено, урны чистые, — рассказывает молодая девушка.

Чем же тогда начальство недовольно и за что же дворников лишили премии?

В Бобруйском УКДП по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района — этому предприятию подчиняются ЖЭУ — сказали, что дворников наказали по делу.

— Не всех дворников лишили премии. К дисциплинарной ответственности привлечены те, у кого были замечания по выполнению обязанностей, — уточняет Татьяна Менщикова, которая сейчас и занимает пост директора. Раньше она была замом по ремонту и эксплуатации жилищного фонда. По ее словам, в четверг должно было пройти собрание, на которое звали всех заинтересованных работников. — Мы соберем всю информацию, поднимем все приказы, и каждому в отдельности ответим на вопросы.

Татьяна Менщикова объясняет, что работу дворников контролирует не только мастер участка, но и инженер.

— На основании всех этих обследований и обходов территорий были составлены служебные записки и выявлены замечания. Какие именно, там написано поадресно, — сказала она. — Недоработки были выявлены либо в конце июля, либо в первых числах августа.

Обещала Татьяна Менщикова разобраться, почему не все ознакомились с приказом о лишении премии.

— Поднимем приказы и посмотрим. Возможно, человек не помнит, что подписывал, либо в отпуске был. Эти функции лежат на отделе кадров, они сейчас этим занимаются.

Поднимут вопрос и о том, почему рабочим не выдают инвентарь.

— Бухгалтерия выберет последние даты закупок инвентаря и спецодежды, тогда мы ответим на вопрос, почему дворникам якобы нечем работать. Есть срок службы у той же метлы и той же лопаты, она могла сломаться раньше.

Татьяна Менщикова добавила, что косить дворников никто не заставляет, это не входит в их обязанности.

— В рабочей инструкции написано «удаление сорной растительности». Прибордюрную зону человек должен очищать от травы руками. На отмостках в палисадниках стоит лебеда, цикорий — такие синенькие цветочки. На фоне низкой травки они очень видны. Их можно просто вырвать. Люди путают. Большие участки косят косцы, — сказала Татьяна Менщикова.

«Тот, кто выполняет свою работу некачественно, должен нести за это ответственность»

После всех заседаний и бесед ситуацию прокомментировали и в Бобруйском горисполкоме.

— В одном ЖЭУ работает около 20 дворников, за каждым надсмотрщика не поставишь. Но периодически проводятся мониторинги работ дворников. Именно этими проверяющими и были выявлены недостатки, — поясняет Татьяна Горбачева, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи. — Вот за это некоторых и лишили премий. Люди некачественно выполнили свои обязанности, имеются документально зафиксированные факты, где, у кого и какие недостатки нашли. Дворники знают, что периодически проводится мониторинг дворов.

Татьяна Горбачева подчеркивает, что «часть людей, которых наказали, не предъявляет никаких претензий, потому что они знают, что виноваты, и согласны с этим. На собрании всем объяснили, какие причины, почему их лишили премии».

— Между прочим, не всех лишили на 100%, — говорит начальник отдела. — Кого-то на 20%, кого-то — на 30%, кого-то на 50%, в зависимости от того, какие были выявлены недостатки. И кто-то даже при выявлении пошел и их быстренько устранил.

Также Татьяна Горбачева отметила, что бригаду косцов, про которую говорили дворники, никто не распускал. Она есть и сейчас.

— Большие территории и крупные придомовые участки обкашивают именно косцы. Дворник косит только ручной косой и только если прошел обучение, инструктаж, — говорит начальник. — Кто допустит дворника к работе триммером? Если он в процессе получит травму и это будет нарушением, то возбудят уголовное дело против того, кто это допустил. Кто возьмет на себя такую ответственность? Дворники должны подметать, убирать мусор, удалять сорную растительность вдоль бордюров и на дорожках, но не косить.

По словам Татьяны Горбачевой, инвентарем ЖЭУ дворников обеспечивает.

— Выдавались и рукавицы, и метлы, и грабли, и косы тем, кто был допущен к косьбе. Сигнальные жилеты есть у всех дворников. В сентябре им выдадут метлы дополнительно. Кроме того, на 7 ЖЭУ Ленинского района приходится 8 мотокос. Кроме того, еще две мотокосы есть на производственной базе. И если ЖЭУ не справляются своими силами, на помощь приходят работники оттуда.

Татьяна Горбачева уверена, что тот, кто выполняет свою работу некачественно, должен нести за это ответственность. Иначе ни о каком порядке во дворах не может быть и речи.