В Гродно судят экс-главврача областной больницы 2 23.10.2018, 16:45

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Святослав Савицкий

Фото: grodno24.com

Он скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих.

В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы, пишет tut.by.

Он обвиняется в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих. Следствие также считает, что руководитель незаконно выписывал премии (более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей) заведующим отделений, а также сотрудникам администрации. С финансовыми претензиями Святослав Савицкий категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признает полностью.

Святославу Савицкому 56 лет. Главврачом Гродненской областной клинической больницы был назначен в 2002 году. До этого работал в районных больницах. С 2014 года является доцентом одной из кафедр Гродненского государственного медицинского университета. Автор 52 научных работ, двух монографий и одного изобретения. Имеет 20-летний опыт врачебной практики. На момент возбуждения уголовных дел руководитель больницы был «депутатом» областного «совета».

Перед началом судебного заседания Савицкий долго возмущался, что в зале присутствуют журналисты.

— Понимаете, я потерял пять лет жизни (столько шло расследование уголовного дела. — Прим.) и свое здоровье, — кивает Святослав Савицкий на трость, с помощью которой сейчас ходит.

Комментировать что-либо по существу дела он отказался и просил его не фотографировать.

В зале суда сегодня не было ни свидетелей — они вызваны «на иные даты», ни представителей потерпевших, хотя они были вызваны на сегодня, 23 октября.

Финансовые претензии к главврачу появились еще в 2012 году. Согласно материалам дела, начиная с ноября 2012-го Святослав Савицкий «единолично принимал решения о материальном стимулировании работников». При этом премии выписывались одним и тем же сотрудникам. Свои приказы о назначении премий некоторым врачам руководитель не согласовывал ни с вышестоящими организациями, ни с профсоюзом. В итоге до середины 2013 года таким образом было выдано премий на 423 миллиона неденоминированных рублей.

Главврач областной больницы подозревался также в завладении имуществом медучреждения, однако производство по данному уголовному делу было прекращено.

Дело по факту ЧП в гродненской больнице было возбуждено в январе 2014 года, сам взрыв произошел летом 2013-го. Экс-главврач тогда под стражу взят не был: он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

15 июля 2013 года 47- и 55-летние рабочие делали ремонт в одном из операционных блоков. Использовали световую пушку и газовый баллон. В результате нарушения техники безопасности в помещении образовалась газовоздушная смесь, которая в итоге и взорвалась. Рабочие получили серьезные травмы, оба умерли. Следствие установило, что один из погибших был пьян.

Святослав Савицкий, который тогда был главврачом, ни в милицию, ни в МЧС, ни в Минздрав, ни в профсоюз (хотя по инструкции должен был) не сообщил. Мало того, приказал убрать из помещения световую пушку, баллон, а последствия взрыва замаскировать. Следствие считает, что решение о сокрытии ЧП в больнице было принято единолично обвиняемым.

Что произошло с пострадавшими при взрыве, еще будут рассматривать в процессе.

Спустя три дня после взрыва Савицкий издал приказ о депремировании ответственного за проведение ремонтных работ. В документе было указано, что вина в несообщении о взрыве лежит именно на этом человеке. В январе 2014-го, когда было возбуждено уголовное дело, этот приказ был признан недействительным и незаконным.

Пока в этой трагической истории есть неясности, которые должен прояснить суд.

Святослав Савицкий согласился давать свои показания только после того, как будут выслушаны свидетели и изучены письменные доказательства. Планируется, что суд продлится до конца ноября. Сейчас в судебных заседаниях объявлен перерыв.