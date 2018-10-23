Юристы РЭП создали специальную группу для помощи работникам торговли 23.10.2018, 17:27

Независимый профсоюз поможет им избежать недостач.

23 октября в минском офисе прошло собрание юристов и правовых инспекторов независимого профсоюза РЭП. Юристы создали рабочую группу по проблемам материальной ответственности работников торговли, пишет praca-by.info.

Необходимость создания специализированной рабочей группы была обусловлена огромным количеством однотипных проблем, с которыми сталкиваются правовые инспекторы независимого профсоюза.

Рабочую группу составили Юрий Беляков, правовой инспектор по Минску и области; Геннадий Воронов из Витебска, Леонид Судаленко из Гомеля, Алексей Евгенов, правовой инспектор по Могилеву и области.

В рабочую группу вошел и председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

– Среди всех обращений в юридическую службу недостачи уже превысили мыслимые и немыслимые масштабы. Работники обращаются и за помощью в увольнении, и с другими вопросами с нанимателем – но вопросы материальной ответственности работников торговли самые частые.

Рабочая группа будет действовать на основе сложившейся обширной практики юристов профсоюза. Работа началась с обмена кейсами, которых в каждой области накопился не один десяток. Цель рабочей группы – выработать общую практику. Но главное – помимо совершенствования работы юрслужбы, дать самим работникам торговли такой механизм, который позволит самим работникам избежать недостач и сопутствующих нарушений, которые допускает наниматель. Возможно, это будет памятка или алгоритм с ответами на самые популярные вопросы продавцов и кладовщиков и с подробной инструкцией о том, как поступить в том или ином случае.

Памятка для продавцов и кладовщиков будет включать и образцы заявлений, которые продавец сможет отправить в разные инстанции для защиты своих прав.