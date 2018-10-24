Четверть века, а стыда никакого 9 Владимир Некляев

24.10.2018, 11:23

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Владимир Некляев

Если в основу идеологии заложить ложь, то и без высшей математики управлять можно.

Лукашенко в Гродно уговаривал молодежь не уезжать за границу. Мол, ничего хорошего их там не ждет.

Должен признаться: я тоже уговариваю молодежь не покидать Беларусь. А тех, кто оставил, уговариваю возвращаться. Ибо вижу, как эмиграция интеллекта дебилизирует страну. Вот какая штука: уговаривая, чувствую неловкость, так как каждый раз думаю: а что их ждет здесь?

Что их здесь ждет? Институт, в котором им доказывают, что «важнейшее средство и условие внутренней и внешне стабильности в государстве - идеология». Не экономика, не уровень жизни, не то, что люди едят, одевают, а то, что вгоняют им в головы, вешают на уши! Что «стержень идеологии белорусского государства - социальная справедливость». А они видят, что никакой социальной справедливости нету! И когда пытаются ее добиться, протестуют против несправедливости, их ждут милицейские протоколы, суды, тюремные камеры.

Что еще их ждет? .. Служба в армии, где молодых солдат доводят до самоубийства? .. А после армии - работа с такой зарплатой, за которую жилья не найти, чтобы семью завести? ..

«Понимаете, зарплата, жилье - пол беды, но там ощущение, словно дышать нечем», - говорили мне в Принстонском университете два молодых белоруса, которых я стыдить начал: что же вы, мол, родину бросили? - И вы хотите, - спросили они, - Чтобы мы к этому вернулись?»

Между прочим, они уехали, радиотехнический институт в Минске закончив.

Мне самому стало не по себе. Стыдно за то, что у нас дом, из которого сбегают дети. А вот у человека, который заложил такие «Основы идеологии», что 35 000 (!) студентов, закончив белорусские университеты с институтами, тут же сказали Отечеству «гуд бай», никакого стыда. 25 лет - четверть века! А стыда никакого.

Он еще и наставляет молодежь. Учит не зацикливаться на информатике с высшей математикой. Что ж, если в основу идеологии государства заложить тотальную ложь, то и без высшей математики государством управлять можно.

Владимир Некляев, «Фейсбук»