Муж умершей в 6-м роддоме Минска: В этой истории я пойду до конца 24.10.2018, 21:05

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Гражданский муж умершей случчанки ищет пострадавших в столичном роддоме № 6.

Два месяца назад в столичном роддоме № 6 после родов умерла 31-летняя случчанка Валентина Захаревич. Ее гражданский муж Лев Козлов хочет, чтобы действия врача, приведшие к трагедии в его семье, получили объективную оценку следствия. Он рассказал на своей странице в Facebook подробности произошедшего и просит откликнуться тех, кто также пострадил от дейстий врачей в роддме № 6.

- Дорогие друзья! Впервые в жизни прошу о репосте в социальной сети. Я не собираю деньги, не прошу за друзей друзей и не ищу сочувствия. Мне просто искренне хочется, чтобы эту историю узнало как можно больше людей. Многие, наверное, уже знают о трагедии, которая произошла с моей Валей. А кто не знает, может прочитать по ссылке.

Тут написана лишь малая часть того, что мне хотелось рассказать об этом роддоме и лично об Одинцовой Наталье Александровне. Остальные факты пока будут ждать своего часа. Ни мое интервью, ни этот пост не появились бы нигде. Я всю жизнь умел справляться с болью и ударами. Но когда я увидел интервью человека, которого я виню в смерти моей жены, чаша переполнилась.

Хочу отметить, что не прошло еще и двух месяцев со дня смерти Вали, как в «Комсомолке» вышла статья, где этот «врач-почти бог» довольная собой, с оптимизмом рассказывает про свои успехи и идеальный 6-ой роддом. Как это называть: циничным, аморальным или, может быть, правильным, каждый решит для себя сам.

Лично я посчитал это издевательством над собой, умершей супругой и ее близкими. Я знаю наверняка, что в 6-ом роддоме моя история не единственная, где в семейное счастье вмешиваются «патологии роженицы», «осложнения в родах», «скрытые заболевания» и тому подобные формулировки, призванные в нужный момент прикрыть чьи-то упущения или непрофессиональные действия.

В этой истории, лично я, отступить не могу и пойду до конца. Если есть люди, которые знают, видели или, не дай Бог, пострадали в этом роддоме, можем пройти этот путь вместе.

Напоследок хочется дать совет женщинам, полученный из собственного опыта. Девочки, рожать нужно не в хороших условиях, а в руках! В руках врача-профессионала. Врач должен принимать решения, не боятся брать на себя ответственность, и, уж точно, ставить Вашу жизнь превыше своих собственных желаний. Иначе когда-нибудь, не дай Бог никому, на месте моей семьи может оказаться другая семья, на одного из членов которой укажет «ПОЧТИ божий перст» человека, для которого человеческая жизнь и смерть лишь статистика...

P.S. Дудко Мария Павловна назначенная принимать роды, сказав 17-ого, что у жены схватки, сделала обезболивающий укол и отправила домой. Добавив после, что в выходные она на даче будет отмечать день рождения супруга и ей нужно будет больше времени чтобы добраться в роддом. У нас в палате она появилась только 20-ого утром. Мучилась ли она в эти выходные так же, как моя жена? Я этого не знаю. Переживает ли она о случившемся я тоже не знаю, ведь позвонить и хотя бы принести соболезнования она до сих пор не посчитала нужным. Но я знаю точно, что и один, и второй герои этой истории благополучно продолжают работать в том же роддоме, где закончилась жизнь моей жены…, - написал Лев Козлов.