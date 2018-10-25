Путь в Европу: поляки открыли скоростную трассу Белосток — Варшава 9 25.10.2018, 14:10

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Ехать на автомобиле в Европу теперь станет проще.

Дорожные работы на трассе S8, соединяющей Белосток и Варшаву, велись несколько лет. И вот теперь, как сообщают польские СМИ, автострада полностью сдана в эксплуатацию. Ехать на автомобиле в Европу теперь станет проще, пишет onliner.by.

На днях был сдан в эксплуатацию последний, 13-километровый участок дороги. Таким образом, работы на автостраде завершены. На большей части дороги разрешенная скорость составляет 120 км/ч. От Белостока до Варшавы немногим более 200 км — на весь путь уйдет около двух часов.

— За последние три года было отремонтировано около 98 км трассы, соединяющей Белосток и Варшаву. На это было потрачено более 3 млрд злотых (порядка 795 млн долларов. — Прим. Onliner.by). С учетом ранее отремонтированных участков трассы S8, мы имеем около 180 км безопасного дорожного пути между двумя крупными городами. На трассе создано по две полосы движения в каждом направлении, разделительные и аварийные полосы, ограждения от животных, — передает слова пресс-секретаря Подляского управления национальных дорог и автомагистралей Рафала Малиновского портал BialystokOnline.

Для белорусов скоростная трасса от Белостока до Варшавы означает более простой путь для автомобильных поездок как в столицу Польши, так и далее по Европе.