Развал империй: повторит ли Россия судьбу СССР 1 27.10.2018, 19:11

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Что говорят эксперты.

Политологи и историки сегодня часто говорят о том, что Россия идет путем СССР и в скором времени ее ждет та же участь: распад на отдельные республики. EtCetera выяснял, кто поддерживает это утверждение и почему у некоторых экспертов оно вызывает серьезные сомнения.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Эксперты определили несколько тенденций, которые становятся все более актуальными в РФ и могут привести к распаду федерации.

Монополия на власть. Сегодня в России действует многопартийная система, президент «показательно» беспартийный и проводятся выборы. Но реальная власть в стране принадлежит одной политической силе, влияние которой растет, а оппозиция выполняет формальную функцию.

Влияние на информационное пространство. В информпространстве наблюдается преобладание единой точки зрения, дискуссии как таковые имеют постановочный характер, все большую популярность набирают идеи, заимствуемые у СССР.

«Огосударствление» экономики. Доля российской экономики, которая принадлежит государственным компаниям, составляет от 45% до 70% (по разным оценкам). Количество экономически активных граждан уменьшается, а желающих открыть свое дело или бизнес меньше, чем это было в «позднем СССР».

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий БОГДАН считает, что РФ вошла в период застоя, аналогичный тому, который привел к развалу СССР. Эксперт называет президента России «узурпатором», а российскую элиту – «коррумпированной».

«Есть такая расхожая формула, что в Украине власть меняется на Майдане, а в России – путем дворцовых переворотов», – говорит Богдан.

Экс-депутат Государственной думы РФ в 2007-2016 годах Илья ПОНОМАРЕВ уверен, что вероятность распада России растет с каждым годом. Причиной «краха империи», по мнению экс-депутата, станут не военные операции, а социальная политика власти и обнищание россиян на фоне все большего обогащения «центра».

Главный редактор общественно-политического канала «Sotnik-TV» Александр СОТНИК утверждает, что Россия, как и Советский Союз, может распасться, если в стране начнутся определенные процессы. Прежде всего – рост недовольства регионов («Хватит кормить Москву!»).

Сотник констатирует, что люди недовольны распределением доходов (регионы отдают 70% своих доходов в центр). Особо остро на это реагируют в Татарстане и Башкортостане. Эксперт отмечает, что такие империи, как Россия, всегда распадаются «ценой чьей-то крови». И хотя СССР развалилась относительно «мирно», то только потому, что ее костяк (РФ) остался цел – «отвалились» только надстройки. А то, что сегодня происходит между Москвой и Киевом – продолжение процесса распада СССР.

Эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ считает, что распад РФ начнется со стороны Северного Кавказа. «Сепаратистские» тенденции возникнут в Поволжье. Эксперт считает, что не стоит опасаться развала РФ из-за наличия у нее ядерного оружия (у СССР оно тоже было). Наоборот: такой процесс позволит «родиться европейской России», которая наконец сможет «приобщиться к европейским ценностям».

Российский политик Геннадий ГУДКОВ утверждает, что процесс распада России уже начался. Яркий пример – Чечня и ее лидер Рамзан Кадыров, который фактически сейчас шантажирует Кремль.

Геннадий Гудков считает, что власти РФ своими же руками «выращивают» региональных лидеров, и это приведет к территориальному кризису. Точно так же все происходило во времена распада СССР, который «растащили по территориальным квартирам» члены Политбюро и верные «интернационалисты».

Экс-депутат Верховного Совета СССР Юрий ЩЕРБАК говорит о некоем «гене смерти», заложенном как в Российскую империю, так и в СССР. Российская империя развалилась, потому что не могла стать конституционной монархией, СССР сам привел себя к распаду, а теперь ошибки этих государств повторяет и РФ. Экс-депутат считает, что Россия, считая главным врагом США, не видит реальной картины – опасаться нужно Китая. Именно он, по мнению Юрия Щербака, займет значительную часть территории современной РФ.

Писатель и публицист Арсений СОБОЛЕВСКИЙ уверен, что Россия, пытаясь запугать Запад ракетами и ядерным оружием, не осознает, что милитаристская пропаганда может обернуться против нее. Конечно, никто не хочет воевать с Россией, но и «плясать под ее дудку» тоже никто не станет. А для того чтобы не жить в постоянном страхе из-за угроз, РФ будут «душить экономически». Так же в свое время экономически развитые страны поступили с СССР.

По прогнозам Соболевского, вместо РФ появятся Уральская, Сибирская, Дальневосточная, Южная (с центром в Ростове) и Северная (с центром в Санкт-Петербурге) республики. Конечно, останется и Московская республика, но шиковать так, как сейчас, она уже не сможет.

Украинский историк Андрей ПЛАХОНИН считает, что в конце 1970-х годов ошиблись практически все квалифицированные политологи, когда утверждали, что распад СССР невозможен, из-за того что Союз был ядерным государством. Плахонин предлагает вспомнить, как Тетчер и Буш-старший уговаривали руководство УССР не выходить из состава СССР. Тем не менее, распад произошел.

Если история повторится, а глобальный конфликт развернется на всей территории РФ, проблемы с «ДНР» и «ЛНР» покажутся Украине цветочками.

Доктор экономических наук Эрик НАЙМАН в возможности распада РФ сомневается.

По его мнению, пока нефть будет стоить дороже 40 долларов, путинскому режиму ничего не угрожает. Распад РФ возможен только в том случае, если стоимость нефте-барреля обвалится до 10-20 долларов.

Кроме того, распада РФ опасаются не только в Европе, но и в США: в таком случае ядерное и химическое оружие окажется в руках региональных лидеров, которые уже не будут находиться под контролем центральной власти. И Украине такого развития событий также стоит опасаться.

Политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Кость БОНДАРЕНКО тоже не верит в сценарий распада РФ: ситуация в России и мире сейчас и в конце 1980-х годов совершенно разные.

Бондаренко считает, что русские имеют одну особенность – они способны сплотиться вокруг своего лидера, чтобы противостоять врагу. Сейчас враг определен – это США. А в 1980-х годах Горбачев ликвидировал эту угрозы – запад стал для СССР «другом». А врагов пришлось искать внутри страны.

Владимир Путин прекрасно знает об этой особенности, именно поэтому пропагандистская машина России работает на полную мощность, постоянно напоминая россиянам о том, что «вокруг враги, а значит – надо объединяться».