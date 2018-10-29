Фотофакт: Белорус «подпер» своим авто Bentley, занявший место для инвалидов

Фотофакт: Белорус «подпер» своим авто Bentley, занявший место для инвалидов1
- 29.10.2018, 18:33
- 6,654
Владелец ресторана в Куропатах вляпался в очередной скандал.
Белорусский бизнесмен Аркадий Израилевич стал фигурантом конфликта на парковке для инвалидов. Об инциденте на своей странице в Фейсбук рассказал Юрий Тоболин, передает abw.by.
Фотоподтверждение произошедшему появилось на одном из форумов.
Как сообщает nn.by, сам Израилевич отрицает свою причастность к инциденту. Он прокомментировал запись, отметив, что он сейчас находится не в городе, на что был получен ответ о том, что, видимо, его водитель поступил не самым лучшим образом, ведь автомобиль приметный.
Чем закончилась история, не сообщается.