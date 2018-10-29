Фотофакт: Белорус «подпер» своим авто Bentley, занявший место для инвалидов 1 29.10.2018, 18:33

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Владелец ресторана в Куропатах вляпался в очередной скандал.

Белорусский бизнесмен Аркадий Израилевич стал фигурантом конфликта на парковке для инвалидов. Об инциденте на своей странице в Фейсбук рассказал Юрий Тоболин, передает abw.by.

Фотоподтверждение произошедшему появилось на одном из форумов.

Как сообщает nn.by, сам Израилевич отрицает свою причастность к инциденту. Он прокомментировал запись, отметив, что он сейчас находится не в городе, на что был получен ответ о том, что, видимо, его водитель поступил не самым лучшим образом, ведь автомобиль приметный.

Чем закончилась история, не сообщается.