Босс «Динамо-Брест»: С нас хотят по-пацански снять деньги за Савицкого под дулом автомата 29.10.2018, 20:11

Александр Зайцев

Александр Зайцев пояснил некоторые детали спора с «Неманом» по поводу компенсации за Павла Савицкого.

Босс брестского "Динамо" Александр Зайцев пояснил некоторые детали спора с "Неманом" по поводу компенсации за Павла Савицкого.

- У вас была договоренность с "Неманом" на выплату 211 тысяч долларов, но она сорвалась из-за того, что гродненцы нарушили конфиденциальность переговоров. Так писалось в прессе. Это для вас насколько принципиально?

- Хочу отметить, что в прессе об этом говорили только в Гродно. Два раза Гой, еще несколько раз [председатель "Немана" Иван] Ворсович на заседаниях комитета, что потом и стало достоянием общественности.

А формулировки, которые сам себе написал Ильич, не являются истиной. То, что он пишет, мы видели на примере регламента 2017 года, который в некоторых пунктах шел в разрез с регламентом ФИФА. Понадопускали ошибок, а сейчас пытаются их исправить за наш счет. Может, у Ильича и есть какая-то точка зрения, но он себя загнал в такой угол, что вынужден поддерживать "Неман".

Что касается переговоров с "Неманом", то они были. Гой позвонил и пригласил в Гродно. Поскольку Мечислав Брониславович старше, я приехал. Он изложил свою точку зрения, я — нашу. Мы поняли, что никто от своей позиции отказываться не собирается. Но я бы, в отличие от гродненской стороны, не стал раскрывать детали тех разговоров.

С Савицким "Неман" облажался дважды. Первый раз, когда не смог его продать в течение стольких лет. Второй — когда не смог оставить в команде. Почему я теперь должен платить за неспособность клуба продать футболиста?

- Регламент.

- Совершенно верно. Именно к регламенту мы и апеллируем. С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата. Мы опираемся на три пункта регламента ФИФА, которые должны быть продублированы в нашем регламенте. "Неман" же стоит на пункте, который идет в разрез с нормами ФИФА. Савицкого мы забирали в статусе свободного агента. Та формулировка и формат, в которой Ворсович предлагал ему продлить контракт — это буквально цитата из той самой спорной статьи из регламента, которая противоречит рекомендациям ФИФА и УЕФА. То есть "Неман" изначально не очень-то заботился о том, чтобы оставить Пашу, никаких конкретных предложений и цифр не последовало, они ждали момент, чтобы повести себя так, как повели.

Об этом уже много говорилось. Не вижу смысла повторяться.

Я много читаю в соцсетях, вижу, что болельщики не понимают, почему Брест артачится. Якобы чуть ли не самый богатый клуб Беларуси, а денег нет. Деньги есть, но "Неман" не получит ни копейки., — цитирует Зайцева by.tribuna.com.