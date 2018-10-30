Вечная шайба в свои ворота 9 Владимир Халип

30.10.2018, 8:51

7,973

Фото: reuters

Жизнь понемногу налаживается.

Еще вчера она казалась многим почти невыносимой. Результат вертикального слежения за горизонтом поверг страну в смятение. Оказалось, что враг по сути уже стоит у ворот. А если вдуматься, и того хуже: «кругом – ураги». Стало страшно жить.

И вот тогда появился некто Бабич. Посол и особо доверенный товарищ кремлевского вождя. И сразу же утешил всех испуганных: «Нападение на Беларусь, любое, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями».

Цитируя это недвусмысленное высказывание, многие информационные агентства почему-то позволяют себе грубую редакторскую правку – исключают слово «любое», застенчиво подменяя его двусмысленным многоточием. А зря! Именно в этом слове и кроется суть внезапного кремлевского порыва – защитить несчастных и запуганных. Понятное дело, что крутые пацаны такого поведения по отношению к Беларуси не потерпят.

Новый российский посол не из велеречивых дипломатов. Он – десантник и гэбист. Привык позиционировать себя в горячих точках. С тем и направлен в Беларусь. И нечего тут исправлять его особый стиль, даже если кому-то кажется, что от него за версту разит казармой. «Любое нападение» - этим все сказано. Нет таких вариантов, при которых Россия воздержалась бы от нестерпимого желания помочь соседу. Отсутствие внятного призыва о помощи ситуацию не меняет.

А Беларусь сегодня – в большой опасности. И президент Трамп с его громкими высказываниями о возможном выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности далеко не первый в списке потенциальных угроз. «Кругом ураги» - это не чья-то навязчивая идея, как утверждают многочисленные недоброжелатели местной власти, а объективная оценка реальной ситуации.

Посол прав: современный мир опасен и непредсказуем. Любая недружелюбная ухмылка по отношению к белорусской власти грозит обрушением хрупкого спокойствия. И столько опасностей – реальных и неодолимых. Допустим даже, что никто из западных соседей и не помышляет о каких-то кознях по отношению к официальному Минску. А есть ли гарантии, что вооруженные силы того же Гондураса не вздумают вдруг запустить на нашу территорию под видом экономических мигрантов мобильный отряд боевиков? Внезапное появление вооруженных копьями и луками папуасов перед мирной хижиной Миклухо-Маклая уже никого и нигде не тревожит? А все ли нам известно об истинных намерениях марсианской военщины?

Так что великодушный Кремль озаботился нашей судьбой не случайно. И уже от слов перешел к конкретным делам. В минувшую пятницу, 26 октября, граждане республики узнали ошеломительную новость. Какие-то депутаты какого-то парламентского собрания союза Беларуси и России рассмотрели ход согласования военной доктрины союзного государства. И это вполне понятно. Нет сегодня для белорусов важнее проблемы, чем этот «ход согласования». Все идет в такой спешке, что уже 13 декабря проект будет представлен на утверждение. Вопрос о том, почему и кому так срочно потребовалась эта доктрина, некорректен.

Имперские пазлы, еще недавно вроде бы беспорядочные, уже собираются в четкую картинку. Она проста и даже примитивна. Россия в своем безоглядном конфликте с Западом пытается дать свой масштабный «ответ Чемберлену». Через голову суверенной Беларуси получается не слишком – эффект не тот. А потому и потребовалась неотложно эта нехитрая операция с безудержным братанием и вполне возможным в итоге вторжением.

Вместо прежней доктрины, которую руководство России считает давно устаревшей, они пытаются продавить новый документ, в котором были бы четко прописаны выгодные для них формулировки о региональной группировке войск Беларуси и России. А кроме того – о российской военной базе на нашей территории, решение о которой было принято Путиным еще в 2015 году. Не зря же 24 октября сюда поспешил приехать даже военный министр Сергей Шойгу – все с той же унылой песней о совместном противостоянии угрозам Запада. Если бы им удалось все это утвердить в межправительственных соглашениях, страна превратилась бы в тот почти забытый Белорусский военный округ. И ненавистное им слово «суверенитет» испарилось бы в одно мгновение.

Вот только ситуация уже совсем не та, на которую рассчитывал кремлевский правитель. Нет средств на подкуп привластной шушеры. Нет времени на игру в жмурки. Остался только вариант грубой силы. Российская пресса уже открыто пишет о намерении кремлевских партнеров прервать затянувшуюся непомерно карьеру надоевшего им выдвиженца, который вздумал к тому же затеять собственную игру.

Они уверены, что время пришло. Все дело лишь в мелких кознях и упрямстве союзника. Осталось слегка поднажать. И вполне созревший плод упадет им в ладони. Только напрасно они надеются, что этот трюк с тихим вползанием в пространство чужой страны у них пройдет без помех. Как и все затейники молниеносных прорывов, они даже в расчет не принимают народ. Его историю знают еще хуже известного всем историка. А потому как бы не вышел из этой грандиозной затеи большой и до крайности неприятный конфуз. Неисправимый, к тому же. На века.

И вот сейчас, когда объявлены сроки и названы конкретные цели ползучего аншлюса, уже не осталось никакой тайны и в том, почему правитель этой осенью так зачастил в Сочи. И почему с переговоров с Путиным всегда возвращался таким взъерошенным. Срамоту тех капитулянтских посиделок подручные пытались прикрыть застенчивой фразой: «В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов». Мелкие диктаторские хитрости – ничего особенного, согласовывали спорные аспекты вещевого снабжения и расположения тумбочек в казармах ОДКБ.

Это он здесь все еще воображает себя этаким крутым диктатором. А о решения, которые принимают в российских штабах, в том числе и о подконтрольной ему территории, узнает последним. Уже давно циничные союзники не демонстрировали так откровенно свои имперские претензии. А что в ответ? Только покорность и бесконечная лесть. И даже на его персональном сайте ни тени тревоги или хотя бы попытки как-то насторожить страну. Мир. Покой. Стабильность.

И конечно же, хоккей. Большой. Придворный. В свободное от дружеских объятий время полководец и спортсмен решительно выходит на лед. Что-то грузное, красно-зеленое неумолимо движется на ошеломленного соперника. Стонут трибуны. Преданно ревет БРСМ. Шайбы, одна за другой, без промаха летят в ворота.

И уже не разобрать - в свои или чужие.

Владимир Халип, специально для Charter97.org