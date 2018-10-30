Без «тунеядских» декретов: как в Литве снижают безработицу 2 30.10.2018, 8:57

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Власти страны используют два вида инвестиций.

В Литве не работают 8,3% жителей трудоспособного возраста, 144 тысяч граждан. Большинство тех, кто хочет, но не находит работу, – неквалифицированные рабочие со средним образованием, сообщает delfi.lt.

При этом стоит учитывать, что не все, кто регистрируются в службе занятости – безработные, рассказал Ромас Лазутка, экономист и профессор Вильнюсского университета. Кто-то работает нелегально, а кто-то не хочет работать за минимальную зарплату и платить взносы социального страхования.

Всего согласно данным службы занятости в 2017 году на рынок труда вернулись 305 тысяч человек. При посредничестве службы – около 165 тысяч, а около 92 тысяч получили бизнес-удостоверения и открыли свое дело (в Беларуси по похожей схеме работают ИП).

Для уменьшения безработицы в районных бюджетах предусмотрели деньги на поддержку малого и среднего бизнеса. Еще один способ – бесплатное обучение востребованным профессиям. За прошлый год прошли специальные курсы и трудоустроились больше 21 тысячи жителей Литвы.

По мнению Лазутка, частично проблему решит развитое междугороднее сообщение. Сейчас добраться в крупные города из небольших поселений весьма проблематично, а собственных авто у многих нет. А если решить транспортный вопрос, то люди найдут работу в районных центрах или Вильнюсе, что уменьшит безработицу в регионах.