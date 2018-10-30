Фотофакт: Как выглядит Венеция после наводнения 30.10.2018, 9:35

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Фото: Giacomo Cosua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Затоплено три четверти исторического центра города.

В итальянской области Венето объявлено кризисное положение из-за сильных дождей и порывистого ветра. В Венеции уровень воды поднялся до 1,56 м. Затоплено три четверти исторического центра города. Власти сообщили о шести погибших, несколько десятков человек пострадали, передает РБК.

Уровень воды в Венеции резко вырос из-за сильных дождей и штормового ветра, скорость которого в понедельник вечером достигала 100–130 км/ч.

По последним данным, затопило 75% площади исторического центра города. Уровень воды в Венеции поднялся до 1,56 м, при этом критической считается отметка 1,3 м.

Представители службы гражданской обороны области Венето сообщили о шести погибших и нескольких десятках раненых.

Упавшие деревья повредили линии электропередачи, без света остаются примерно 160 тыс. человек. В Венето объявлено кризисное положение.

Самая низкая точка Венеции — площадь Сан-Марко, именно там отмечен максимальный уровень затопления. Доступ на площадь полностью запрещен, магазины и кафе закрыты.

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Когда вода поднялась до отметки 1,5 м, было приостановлено движение основного вида общественного транспорта в Венеции — вапоретто (маршрутный теплоход, аналог речного трамвая).

Это наводнение одно из самых сильных в истории, рекордный уровень затопления был зафиксирован в 1966 году — 1,94 м. Несколько раз уровень воды поднимался выше 1,5 м.

Стихия затронула еще несколько областей Италии: «красный» (высший) уровень метеоопасности объявлен в Лигурии, Фриули — Венеции-Джулии, Ломбардии и Трентино — Альто-Адидже.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте распорядился мобилизовать все силы национальной службы гражданской обороны.

МВД Италии предложило всем префектурам рассмотреть целесообразность закрытия школ и государственных учреждений. В понедельник школы уже закрылись во многих городах страны, в том числе в Риме и Неаполе.