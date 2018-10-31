На одной из улиц Минска возник огромный провал глубиной несколько метров 3 31.10.2018, 12:21

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Причины провала выясняются.

Напротив здания по адресу ул. Фабричная, 22, по пешеходной части улицы образовался провал грунта глубиной несколько метров. В яму провалились десятки квадратных метров асфальтового покрытия. Часть улицы огорожена предупредительными знаками и лентами. Onliner.by выясняет причины произошедшего.

То, что произошло на Фабричной, напоминает уменьшенную копию 50-метрового карстового провала, который образовался в Нижегородской области России в конце июля этого года. Грунт обвалился на фермерском поле в двух километрах от деревни Неледино. В результате происшествия никто не пострадал.