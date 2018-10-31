Сергею Петрухину присудили очередной штраф 31.10.2018, 15:57

Сергей Петрухин

Известного брестского блогера оштрафовали на $583.

В суде Ленинского района Бреста - очередной суд над блогером Сергеем Петрухиным. На этот раз протокол административного правонарушения составлен по ч.3 ст. 23:34 (организация несанкционированного массового мероприятия), сообщает правозащитный центр «Весна».

Рассмотрение административного дела Сергея Петрухина был назначен на 29 октября. Однако брестский блогер ходатайствовал перед судом об ознакомлении с материалами дела.

Судья Александр Семенчук ходатайство удовлетворил и назначил рассмотрение на 31 октября.

Из материалов дела следует, что 12 октября Петрухин в социальных сетях разместил видеоролик про массовое мероприятие 14 октября.

Петрухин говорит, что ничего не размещал. А ролик, мол, был создан, чтобы пригласить чиновников на встречу, потому что те избегают контактов с инициативной группой и не позволяют проводить массовые мероприятия.

"Факт того, что это выложил не я, легко доказать", - заявляет Петрухин и ходатайствует, чтобы суд выяснил, откуда было залито видео в соцсети.

Ходатайства суд отклоняет и выносит постановление о наказании Петрухина штрафом в размере 50 базовых величин - 1225 рублей ($583).