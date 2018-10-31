«Человек 300 стояло» 10 31.10.2018, 18:22

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Почему в Минске в здании теплосетей выстроилась солидная очередь.

Читатель прислал фото с огромной очередью в коридоре здания Минских теплосетей. «Это юрлица стоят, чтобы подать показания счетчиков тепла в теплосеть. 5 лет вожу сюда показания, но в очереди никогда не стоял», — пояснил мужчина. Tut.by узнал, почему на предприятии собралась толпа.

— Все коммерческие организации столицы, которые отапливаются и обогревают воду теплоэнергией с ТЭЦ, должны каждые 2 дня снимать показания счетчиков и записывать их в специальный журнал. В последние три дня каждого месяца юрлица должны отвозить эти журналы в Минские тепловые сети. Работники фиксируют данные и по ним выставляют счет за отопление и подогрев воды, — рассказывает предысторию читатель. — Эта процедура всегда была очень быстрая. Даже если ты пришел, а перед тобой 20 человек, очередь проходила мгновенно. А в этот раз что-то пошло не так.

Мужчина рассказывает, что сегодня в здании теплосетей выстроилась огромная очередь. Заканчивалась она на улице, «человек 300 стояло».

— Я пришел в 9.30, вышел только в первом часу, а людей меньше не стало. Они шли и шли, — продолжает парень. — Вроде у них там какая-то модернизация прошла, после этого все сломалось. Сегодня последний день подачи показаний.

Стоящие в очереди дозвонились до руководства предприятия и попросили продлить срок подачи данных на несколько дней.

— Некоторые люди ведь не могут отстоять такую большую очередь, у них дела, работа, временем не располагают. Руководство вывесило объявление, что подать показания можно будет еще 1 и 2 ноября. 5 лет возил сюда показания, никогда такого не было. 21-й век на дворе, а у нас очереди.

По словам мужчины, несколько месяцев назад он проверял, можно ли подать показания через интернет.

— Может, сейчас что-то поменялось, но пару месяцев назад я смотрел у них на портале, можно ли подать данные через интернет. По электроэнергии можно. Подумал, наверняка такое должно быть и по теплу. Оказалось, что есть форма для подачи. Но все равно в три последние дня месяца нужно ехать туда с журналом.

Начальник сектора идеологической работы и общественных связей РУП «Минскэнерго» Михаил Юдин объяснил, что очередь выстроилась вовсе не из-за модернизации.

— Такая очередь образовалась у нас впервые за последние годы. Это связано с тем, что в последний день приема показаний пришло слишком много потребителей. Это притом что в предыдущие два дня — 29 и 30 октября — показания тоже принимались, — подчеркивает Михаил Юдин. — Чтобы быстро разрешить сложившуюся ситуацию, предприятие организовало дополнительные рабочие места по приему показаний и продлило срок приема до 2 ноября. В 15.00 такой огромной очереди уже не было.