Канадское правительство обвинило ГРУ в кибератаках 4.10.2018, 22:17

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Об этом заявили в канадском МИД.

Правительство Канады подтверждает информацию своих союзников о выявлении и разоблачении ряда злонамеренных киберопераций со стороны российской военной разведки, ряд кибератак был совершен против учреждений, базирующихся на канадской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 4 октября на сайте министерства иностранных дел Канады, передает gordonua.com.

"В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, сообщило, что хакерская группа Fancy Bear / APT28 опубликовала конфиденциальные данные о спортсменах на своем сайте. Информация была добыта незаконно. Правительство Канады с высокой степенью уверенности заявляет, что ответственной за этот инцидент была российская разведка, ГРУ", – заявили в МИД.

Кроме того, Оттава обвинила ГРУ во взломе сети канадского центра этики в спорте с помощью вредоносного программного обеспечения. Инцидент произошел в 2016 году.

Также в Канаде уверены, что российские хакеры несут ответственность за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Инциденты, обнаруженные Канадой и нашими союзниками, включая попытку ГРУ подорвать работу ОЗХО, подчеркивают, что российское правительство пренебрегает международным порядком, международным правом и установленными нормами. Попытка скомпрометировать ОЗХО является частью более широких посягательств России на независимость и профессионализм персонала организации", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Канадское правительство вместе с союзниками сделают все, чтобы привлечь к ответственности причастных к кибератакам и наложить на них санкции, подчеркнули в МИД.