«Яблони ломятся от плодов, а на прилавках - одни белорусские заморыши» 8 6.10.2018, 14:52

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Фото: onliner.by

Почему?

Виталий Нис — руководитель ООО «Арника-Агро», предприятия, занимающегося производством яблок с 2001 года. Около 80% урожая «Арника-Агро» идет на экспорт. Общая площадь яблочных садов — более 200 гектаров. Еще 250 гектаров засажены вишней, смородиной, крыжовником, клубникой, пекинской капустой. О нынешнем урожае и почему его нет в белорусских магазинах предприниматель написал на «Онлайнере»:

- На нашу страну совершенно неожиданно и коварно (как это часто у нас бывает) обрушился урожай яблок. Кто-то называет его «невиданным» или даже «небывалым», я буду скромнее в оценках и скажу лишь, что он действительно большой — наверное, вполовину больше, чем обычно. Яблони буквально обсыпаны фруктами, и все как один — загляденье. По крайней мере, в наших садах. Если отбросить шутки в сторону, вместе с радостью за урожай у многих фермеров возник вопрос: что с ним сейчас делать? Изобилие обнажило достаточно серьезную и системную проблему, в результате которой часть урожая в некоторых хозяйствах может остаться гнить на земле. Почему? Давайте разбираться.

Вначале надо отметить, что «внезапный» переизбыток овощей или фруктов — совершенно не уникальная ситуация, причем не только для Беларуси. Только на моей памяти неоднократно случалось так, что фермерам в России, Украине и странах Евросоюза приходилось оставлять часть урожая в земле, потому что высокая урожайность настолько обрушивала цены, что даже просто вывозить те же яблоки из сада в магазин было невыгодно.

И все же есть одно важное отличие избытка там и здесь. В той же Польше в плодородный сезон магазины под завязку завалены польскими яблоками, у нас же — ветви своих яблонь ломятся от плодов, а на прилавках гипермаркетов в большинстве своем фрукты из Польши, Голландии и Украины.

Если смотреть на ситуацию системно, я бы выделил три основные проблемы, с которыми столкнулись наши фермеры: хранение продукции, ее реализация и отчасти отсутствие рынка переработки.

С хранением ситуация неоднозначная. С одной стороны, понятно, что надо наращивать объемы современных овощехранилищ. И процесс этот, очевидно, идет как в государственном секторе, так и в частном. С другой — сложно отметить ту саму грань, когда их будет достаточно. Беларусь считается страной рискованного земледелия. Это означает, что, в отличие от той же Польши, если в этом году урожай яблок был богатым, то в прошлом, после заморозков, которые случились не вовремя, он оказался совсем маленьким. Предсказать, как сложатся погодные условия в очередной раз, совершенно невозможно. И логично, что никто не строит хранилища с большим запасом. Зачем? Если вдруг случится неурожай (а случается он нередко) — большая часть площадей может пустовать.

Фото: onliner.by

Самый болезненный вопрос — реализация. За яблоко на переработку (то, которое нетоварного вида) сейчас предлагают вообще смешную цену: 5 копеек за килограмм. Думаю, не надо объяснять, что эти деньги не могут покрыть затраты на заработную плату сотрудникам, сбор, доставку, хранение, налоги, удобрения и т. д. Соответственно, яблоки, которые годятся на переработку, кому-то придется просто взять и оставить в садах. К счастью, у нас таких не более одного процента. Но я точно знаю, что есть агропредприятия, где такой некондиции 10%, порой 20%, а иногда и вовсе чуть ли не половина урожая.

И если с незавидной судьбой яблок на переработку еще можно как-то смириться (хотя сердце и за них болит — сколько трудов вложено, чтобы вырастить каждый плод), то что же будет с хорошими яблоками? Теми самыми, наливными, краснобокими, на которые мы смотрим — и сразу хочется ими захрустеть?

Предвижу удивление некоторых читателей: «Белорусские аппетитные яблоки? Это где?» Придя сегодня в крупный магазин, вы, скорее всего, обнаружите на прилавках типичную картину: королем на них лежат красивые иностранные яблоки, а рядом — сморщенные, страшненькие белорусские. Думаю, что многие из вас, смотря на такой отечественный товар, даже удивляются: «В чем вообще суть проблемы? Зачем потребителю ЭТО? Научитесь сначала выращивать что-то стоящее, а потом стенайте».

Так вот, со всей ответственностью я вам заявляю: лично наши яблоки (как, впрочем, и яблоки многих других отечественных производителей) ничем не уступают импортным аналогам, а порой даже выигрывают. Но на прилавках магазинов качественных белорусских яблок вы не увидите. Потому что «белорусский товар» — это звучит как приговор. У белорусских сетей на белорусские яблоки закупочная цена не более 40 копеек. Вне зависимости от качества товара. Продавать хорошие яблоки по такой цене совершенно невыгодно.

Вернее, выгодно отдавать отечественному магазину некондицию, которая никому уже не нужна. Куда тогда уходят хорошие белорусские яблоки? Например, в Россию, где готовы платить за килограмм 70 копеек, но при этом выдвигают очень высокие требования к качеству продуктов. Мы эти высокие требования с радостью и легкостью выполняем.

Только задумайтесь: вы доедаете купленные в гипермаркете по 3 рубля польские яблоки урожая еще прошлого года, а в это время фуры с белорусскими яблоками, которые закупили по 70 копеек, уезжают караванами за границу.

Ну и наконец, переработка. Думаю, что у вас, как и у многих белорусов, возникает вопрос: почему в нашей, в общем-то, вполне себе «яблочной» стране до сих пор не налажено производство сидра (а не «чернила»)? Почему мы видим на прилавках украинские конфеты, сделанные из натурального яблока, но не видим отечественных? Почему большинство брендов яблочного сока не имеют ничего общего с белорусским производителем?

Я тоже задаюсь этими вопросами. Уверен, что наши фермеры смогли бы обеспечить сырьем такие производства сполна, но, судя по всему, не появились условия, при которых производители посчитали бы выгодным их открывать.

Так что, подводя итоги, хочу посоветовать вам как можно быстрее идти на рынки и покупать там отечественные яблоки — в ближайшие недели на них будут самые низкие цены. В скором времени стоимость начнет расти, и уже к новому году, скорее всего, запасы отечественных яблок заметно поредеют. Большая часть уедет в Россию, хотя и там нас постепенно начинают поджимать: в последние десятилетия россияне интенсивно вкладывались в развитие аграрного сектора, а сейчас эти вложения ощутимо начинают давать плоды. В самом прямом смысле этого слова.