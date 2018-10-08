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Что творится там, куда не доехал Майбах Лукашенко

  • 8.10.2018, 11:47

«Показушность» белорусской системы на примере Гомеля.

Улица Советская в Гомеле самая, что ни на есть центральная - на равных с проспектом Ленина и Победы. И на ней, как известно, время от времени наблюдаются настоящие «плиточные» авралы, как это было перед приездом Лукашенко, сообщает «Салiдарнасць».

Но парадокс в том, что не каждый пешеход сможет пройтись по той же Советской, чтобы ни выругаться или из зависти ни вспомнить о тротуарах Минска, либо даже (в последнее время особенно) о центральных улицы таких малых городов Беларуси, как Жодино.

На этой самой центральной из всех центральных улиц в городе над Сожем действительно есть места, на которых городские службы, очевидно, постоянно экономят.

- Если это все, конечно, не является какой-то гомельской архитектурной или культурно-исторического достопримечательностью, то ситуацию необходимо срочно исправлять, - говорит местная жительница Елена Гурчанова. - Ходить невозможно.

Вид тротуаров здесь ужасный, опасность получения травмы повышенная - для пожилых людей и маленьких детей особенно.

Многие прохожие обходят эти очень неудобные и травмоопасные места. В видеопросе они отмечают, что пришло время ответственным службам сделать соответствующие выводы и привести эти тротуары в порядок.


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