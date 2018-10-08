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Действия милиции в Бобруйске поспособствовали двойному убийству

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  • 8.10.2018, 16:11
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Громкое преступление потрясло всю страну.

В Бобруйске привлекли к ответственности нескольких должностных лиц УВД после того, как прокуратура проанализировала причины и условия, которые способствовали совершению двойного убийства летом 2018 года. Напомним, ранее судимый мужчина познакомился в кафе с двумя девушками, пригласил их в гости, а потом убил их в собственной ванной, пишет kp.by.

Еще в сентябре 2017 года этого мужчину поставили на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции на восемь лет. Прокуратура выяснила, что сотрудники милиции должным образом его поведение не контролировали. По месту регистрации мужчину посещали формально, не проверили, действительно ли он периодически живет у знакомой, не заполняли информационно-поисковую карту. Поэтому в день убийства мужчина оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Должностные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


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