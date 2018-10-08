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Топ-5 самых известных автомобилей, которые экономно расходуют топливо

  • 8.10.2018, 18:44
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Фото: Getty Images

Автомобили, которые славятся своей экономичностью.

Большинство водителей стараются покупать себе автомобили с низким расходом топлива. U-f.ru предлагает вам Топ-5 автомобилей, которые славятся своей экономичностью.

1. Французский Peugeot 208

Проведенный тест показал, что автомобиль с объёмом двигателя 1.6, работающий на дизельном топливе, проехал 2 тыс. 150 км и затратил всего сорок три литра топлива. В среднем 2 литра на 100 километров.

2. Opel Corsa

Немецкий автомобиль производства компании Opel, радует расходом топлива на 100 км — 2, 6 литра, экономичность этого автомобиля зависит от езды водителя. Чем больше вы давите на газ, тем больше «ест» машина.

3. Автомобиль компании Skoda — модель Fabia

Оснащен турбодвигателем, дизель, объем 1. 2 литра. Расход топлива по трассе 2,2, по городу 4 литра.

4. Kia Rio

Кореец с дизельным мотором (три цилиндра), на 100 километров ему потребовалось 2, 6 литра топлива. Нужно отметить, что, кроме экономичности, машина достаточно надежна и качественна.

5. Renault Clio

Мотор — дизель, объём 1.5 литра. Расходует 2, 6 литра горючего на сто километров. Максимальная скорость 180 км в час.


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