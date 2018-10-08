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Выяснилось, что стало причиной смерти трех человек в Могилеве

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  • 8.10.2018, 20:20
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Двое мужчин и женщина умерли в больнице 7 октября.

Выяснилось, что стало причиной смерти трех человек в Могилеве. Двое мужчин и женщина выпили метанол, доза во много раз превышала летальную. Об этом БелТА сообщили в Могилевской городской больнице скорой медпомощи. Обследование показало, что в крови умерших было несколько промилле.

Как информировал Charter97.org, 4-5 октября в больницу с отравлением неизвестным веществом попали 35-летний и 37-летний мужчины и 69-летняя женщина. 7 октября они умерли. Женщина успела рассказать врачам, что знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта". Она с ними выпила, а потом ей стало плохо. Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 2 ст. 144 УК).


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