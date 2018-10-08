Топ-8 самых странных маневров белорусских водителей
- 8.10.2018, 23:04
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Самые интересные эпизоды, попавшие в поле зрения видеорегистраторов.
Управление автомобилем в большом городе — это зачастую стресс. Ситуации бывают разные: один участник дорожного движения совершает не вполне обдуманный маневр, и от неприятностей может уберечь только реакция и уверенные действия другого водителя. Самые интересные эпизоды, попавшие в поле зрения видеорегистраторов, читатели публикуют на форуме Onliner.by.
«Зато поворотник включил»
Минск, улица Куйбышева. Читатель с ником nile_85 вместе с семьей движется со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Веры Хоружей. Возле Комаровского рынка перестроился в крайнюю правую полосу, когда неожиданно водитель Nissan Juke из средней полосы завернул на место для парковки.
— Водитель включил поворотник, вот только забыл сделать кое-что еще. Хорошо, что тормоза достаточно неплохие. По ощущениям, еще с запасом тормозил, — отметил автор видео.
На Nissan были установлены российские регистрационные номера (97-й регион — Москва), за рулем, как сообщил корреспонденту Onliner.by наш читатель, был мужчина лет 45—50 в очках.
— На мой вопрос про зеркало он кивнул и сказал, что «да, можно смотреть по зеркалам», — рассказал nile_85.
Автор видео уже получил вопрос от других читателей о том, почему он ехал в полосе для общественного транспорта.
— Мне вообще непонятно, какое это имеет отношение к видео. Поехал я прямо потом или направо? Это как-то оправдывает другого водителя? — пояснил он.
«Напугал так, что свой съезд чуть не пропустил»
Пользователь форума с ником aleksM попал в неприятную ситуацию на проспекте Независимости в Минске. Он двигался со стороны въезда в город в направлении МКАД.
— Ехали с дачи с 3-летней дочкой. А этот водитель вылетел ко мне в полосу. С 80 км/ч пришлось оттормаживаться до 40—45 км/ч, — отметил автор видео.
Он не ожидал, что в его полосе окажется водитель Audi, который выехал на проспект со стороны улицы Шафарнянской.
К слову, эксперты уже выделяли этот участок проспекта Независимости как достаточно сложный в плане безопасности дорожного движения. Разрешенная скорость 80 км/ч, отсутствие разделительного ограждения, высокая интенсивность трафика, многочисленные съезды — все это факторы, влияющие на обстановку здесь.
Автор видео добавил, что не мог свернуть влево, так как видел автомобиль, который двигался в крайнем левом ряду.
— Напугал так, что свой съезд на МКАД чуть не пропустил, — отметил aleksM и добавил, что хотел бы привлечь водителя Audi к ответственности.
«Годный дурдомчик»
Очевидцем странной ситуации на дороге стал пользователь с ником Терех.
— Только из двора выехал, мотор еще греться не начал — и на тебе... — написал он.
Автор видео рассказал, что инцидент произошел на перекрестке улиц Одинцова и Тимошенко в Минске.
— Перекресток очень простой: разметка есть. Не знаю, почему он так поехал, но ему очень повезло, что я только выехал и еще непрогретый был, иначе подъезжал бы быстрее, — отметил Терех.
Водитель проехал перекресток по оригинальной траектории, используя встречную полосу.
Развернулся и остановился
Улица Аранская в Минске. Автора видео с ником maksimka удивил водитель серого Nissan.
— Мало того, что развернул машину не доезжая 20 м до того места, где это нужно было сделать, так еще и остановился, — возмущен автор видео.
Какой еще светофор?
На улице Якуба Коласа в Минске несколько водителей проигнорировали факт существования светофора. Читатель -=holsten=- не остался к этому равнодушным.
— Совсем оборзели: внаглую на красный. Правильно там хотят запретить поворот налево! Еще и гаишника поставить на пару недель! — считает он.
Как ранее сообщалось, в сентябре было принято решение запретить левый поворот с улицы Якуба Коласа на Богдана Хмельницкого в сторону кинотеатра «Октябрь».
«Встречка» — обычное дело?
На самом деле, обычное дело в крупном городе — это заторы. Огромные пробки или просто небольшие задержки на дороге — никто не любит терять в них время. Но одни терпеливы и дисциплинированны, а другие — нет. Читатель с ником Highlanders даже предположил, что таксисты в Минске ездят по своим собственным правилам.
— Для таксистов выделили отдельную полосу под названием «Встречка»? Далеко не первый случай, — рассказал он.
Загрузился?
В ПДД есть целая глава (гл. 24), которая определяет правила перевозки грузов. В частности, водитель перед началом движения и в пути следования обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения (п. 183). Падение груза может быть чревато в условиях интенсивного трафика. К счастью, инцидент, произошедший на днях на проспекте Независимости, по предварительной информации, не привел к серьезным последствиям. Видео опубликовал пользователь нашего форума с ником Dervik.
«Очень спешил, видимо»
Пользователь с ником 2563121 двигался по улице Заславской. За ним ехал водитель Audi, который, похоже, очень торопился.
— Пересечение двойной сплошной линии, преднамеренное создание аварийной ситуации, перестроение в правую полосу без указателя поворота, поворот налево без указателя поворота. Очень спешил, видимо, — предположил автор видео.
В машине нашего читателя установлен видеорегистратор, который ведет съемку происходящего позади автомобиля. Благодаря этому ситуация становится понятнее.
— Водителю Audi не понравилось, что я заранее перед пешеходным стал тормозить и ждать, пока пешеход пройдет. Сигналил он истошно еще до того, как я остановился, — рассказал пользователь. — Что он говорил, когда вышел из машины, я, к сожалению, не слышал.
Любопытно, что очень часто тот водитель, который больше всех торопится, все же находит время для того, чтобы выяснить отношения на дороге.