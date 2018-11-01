«Лукашизм стократ хуже» 20 1.11.2018, 10:39

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Белорусы – о ситуации с БРСМ.

Скандал, который разразился накануне, все еще разворачивается. «Радио Свобода» опубликовала видео, снятое учащимися одной из столичных школ (позже выяснилось, что речь идет о гимназии №31). Администрация посредством угроз и оскорблений вынуждала подростков вступить в пролукашенковскую организацию БРСМ. Много комментариев появляется в социальных сетях, сообщает «Белсат».

Известный политический обозреватель Александр Класковский говорит:

«А кто-то собирался раздавать БРСМу автоматы. Да туда же загоняют чуть ли не под дулом».

А вот Александр Степаненко пишет так на своем ФБ:

«Видимо, не зря БРСМ считает себя преемником ВЛКСМ. По крайней мере худшее от комсомола – принудительное вступление – они точно переняли».

Ему отвечает в комментарии Татьяна Зелко:

«Да нет! Как по мне, то лукашизм стократ хуже. Я не оправдываю ни комсомол, ни то время, но сегодняшнее уже переплюнуло все каноны, возможные и невозможные».

Под тысячи комментариев появилось и собственно под скандальным роликом на Ютубе. Пишет пользователь Radix:

«Живут по понятиям «я начальник, ты дерьмо». Для них личности подчиненного не существует вообще, для них дети – никто. Их не просто можно, а нужно систематически унижать, а любое сопротивление давить в зародыше».

У нас получилось дозвониться до 31-й столичной гимназии и пообщаться с заместителем директора Татьяной Чумовицкой:

«Я думаю, что это не совсем телефонный разговор, правда? В любом случае все достойно, все красиво, все правильно…»

Поговорим с бывшим секретарем БРСМ Венедиктом Кляуззе:

«Информацию эту я прочитал еще вчера. Сразу поднялось давление, потому что такой уровень аргументации, чтобы пригласить людей в БРСМ, не имеет права быть. Я в шоке от инструментария, который сейчас используется. В течение тех трех лет, когда я был в БРСМ, в том числе был секретарем, БРСМ находился, мне кажется, на другом уровне развития. Он только рождался, поэтому там работали тоньше: больше склоняли, показывали плюсы, заманивали какими-то скидками, преференциями при распределении и получении места в общежитии… »

Министерство образования сначала говорило о шоке от услышанного, но в течение дня шок прошел, и появилось официальное заявление:

«Неясно ни происхождение ролика, ни то, такая ситуация имела место в действительности, или это очередная фейковая постановка. И Министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии. Вместе с тем, позиция министерства четкая. Недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ».

Продолжение разговоров – в видеосюжете.